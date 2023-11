Hengkang dari Slipknot, Mengenal Drummer Jay Weinberg

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Slipknot, band metal asal Amerika Serikat telah mengumumkan berpisah dengan drummer Jay Weinberg. “Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Jay Weinberg atas dedikasi dan semangatnya selama sepuluh tahun,” begitu pernyataan Slipknot dikutip dari Billboard pada Minggu, 5 November 2023 .

Pada Desember 2013, Joey Jordison hengkang dari Slipknot. Joey Jordison memutuskan untuk berpisah setelah hampir dua dekade. Pada 2016, Joey Jordison mengungkapkan, ia sedang menjalani pengobatan. Ia sakit transverse myelitis. Joey Jordison meninggal dalam usia 46 tahun, pada 26 Juli 2021.

Profil Jay Weinberg

Dikutip darI Modern Drummer Magazine, Jay Weinberg penabuh drum atau drummer bergenre metal. Ia lahir di New Jersey, Amerika Serikat, pada 8 September 1990.

Dikutip dari situs web Jayweinbergofficial.com, Jay mendalami dan memproduksi musik saat berusia 14 tahun. Pada 2008, Jay Weinberg pindah ke Hoboken, New Jersey untuk menempuh pendidikan di Stevens Institute of Technology. Sambil menjalani pendidikan, Jay Weinberg sempat ikut dalam tur beberapa band, antara lain Bruce Springsteen & The E St., Against Me!, Kvelertak, dan Madball. Pada 2012 Jay juga mulai menekuni seni lukis bersama pelukis Michelle Doll.

Pada 2013, Jay Weinberg lulus dari Stevens Institute of Technology mendapat gelar sarjana Bisnis dan Teknologi. Setelah lulus dari Stevens, Jay Weinberg bergabung dengan Slipknot, band favorit dia. Selama bergabung dengan Slipknot, Jay Weinberg terlibat dalam produksi album kelima, keenam, dan ketujuh Slipknot. Deretan album, yaitu .5: The Gray Chapter (2014), We Are Not Your Kind (2019) The End, So Far (2022).

Jay Weinberg juga ikut dalam produksi album live dan dokumenter dari penampilan pertama Slipknot di Meksiko, yakni Day of the Gusano.

