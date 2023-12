Cha Eun Woo Pembawa Acara Golden Disc Awards ke-38, Pertama Kali untuk Dia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cha Eun Woo dan Sung Si Kyung akan menjadi pembawa acara dalam Golden Disc Awards yang ke-38. Dikutip dari Pinkvilla, acara penghargaan yang diadakan setiap tahun tersebut akan diselenggarakan di Jakarta International Stadium pada 6 Januari 2024. Ini kali kedelapan Sung Si Kyung terlibat dalam acara tersebut. Sementara itu, bagi Cha Eun Woo, kesempatan ini pertama kali dia memandu acara Golden Disc Awards.

3 Hal tentang Cha Eun Woo

1. Debut Akting

Cha Eun Woo penyanyi, aktor, model Korea Selatan. Ia lahir pada 30 Maret 1997. Dikutip dari Kprofiles, ia anggota grup Astro, Cha Eun Woo juga aktor yang menjalani debutnya dengan terlibat dalam film berjudul My Brilliant Life (2014) sebagai Han Ah Reum. Cha Eun Woo juga beberapa kali terlibat dalam serial. Ia mengawali kariernya dalam industri drakor dalam serial drama berjudul To Be Continued (2015).

2. Penghargaan

Cha Eun Woo pernah menerima beberapa penghargaan. Ia pernah menerima Penghargaan bagi Pendatang Terbaru untuk perannya di Master in The House oleh penghargaan SBS Entertainment edisi ke-14 pada 2020.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 2017 silam, Cha Eun Woo juga menerim apenghargaan pertamanya dalam kategori CF Male Star Award dalam MTN Broadcast Advertising Festival edisi ke-9. Cha Eun Woo juga pernah menerima penghargaan Indonesia dengan kategori Special Award - Person of the Year dalam penghargaan Indonesian Television edisi ke-3 2018.

3. Pembawa Acara Golden Disc Awards

Dikutip dari Korea Joongang Daily, Cha Eun Woo baru pertama kali menjadi pembawa acara di Golden Disc Awards. Edisi ke-38 dari penghargaan tahunan itu akan diadakan di Jakarta International Stadium, pada 6 Januari 2024.

Edisi tersebut akan kelima kalinya dari Golden Disc Awards diadakan di luar Korea. Sebelumnya, pada edisi ke-26 diadakan di Jepang, edisi ke-27 di Malaysia, edisi ke-29 di Cina, dan edisi ke-37 di Thailand.

Pilihan Editor: Mengenal Sung Si Kyung, Pembawa Acara Golden Disc Awards bersama Cha Eun Woo