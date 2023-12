Reaksi Sabrina Carpenter usai Dikritik Syuting Video Musik Feather di Gereja Katolik

TEMPO.CO

ideo untuk single barunya itu telah membuatnya terlibat dalam kontroversi. Syuting di tempat sakral, tampil berlumuran darah dengan adegan yang terinspirasi dari film horor.

Dalam salah satu adegan, Sabrina Carpenter berhenti di sebuah gereja dengan mobil jenazah berwarna pastel. Di bangunan suci tersebut, ia mengenakan gaun tulle pendek dan hiasan kepala berwarna hitam sambil menari mengelilingi peti mati di altar.

Setelah video musik tersebut dirilis pada Halloween, Keuskupan Katolik Roma di Brooklyn mencopot pastor yang menyetujui akses masuk ke dalam Annunciation of the Blessed Virgin Mary, sebuah gereja Katolik di Williamsburg, Brooklyn, New York. Hal ini pun viral karena Sabrina Carpenter dinilai telah menodai gereja tersebut dengan adegan yang kurang etis.