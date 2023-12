Lee Jung Jae Donasikan Semua Uang Hadiah Penghargaan ke Sineas Veteran

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang Squid Game, Lee Jung Jae berencana menyumbangkan hadiah penghargaannya sebanyak 50 juta won (Rp 595 juta) untuk mendukung para pembuat film veteran.

Lee Jung Jae baru-baru ini dianugerahi Beautiful Artist Award oleh Yayasan Seni dan Budaya Shin Young Kyun. Pada Kamis, 30 November, yayasan mengumumkan bahwa aktor itu akan menyumbangkan seluruh hadiah penghargaannya secara resmi kepada Asosiasi Veteran Film Korea.

Total 50 juta won yang disumbangkan Jung Jae sudah termasuk 20 juta won dari hasil penghargaan yang diterimanya tersebut.

Upacara penyumbangan dana akan dilakukan di Yayasan Seni dan Budaya Shin Young Kyun pada Senin, 4 Desember 2023. Acara ini akan dimeriahkan dengan kehadiran dari Presiden Jenderal Asosiasi Veteran Film Lee Hae Ryong dan Sekretaris Moon Cheol Jae.

Lee Jung Jae Sedih Lihat Sineas Veteran Kesulitan

Menjelaskan keputusannya ini, Lee Jung Jae berbagi ungkapan empatinya yang mendalam atas perjuangan yang dihadapi para pembuat film veteran yang menghabiskan masa mudanya di industri film hanya untuk menghadapi kesulitan di tahun-tahun berikutnya.

“Mendengar tentang tantangan yang mereka hadapi, terutama mengenai kemiskinan dan penyakit, sangat membuat saya sedih,” ucapnya. Beberapa berita tentang perjuangan dan kepergian sineas veteran tersebut sangat mempengaruhi dirinya.

Selain itu, Yayasan mengungkapkan bahwa Harim Co. Ltd., tempat Lee Jung Jae menjadi model, juga akan menyumbangkan persediaan makanan senilai sekitar 30 juta won, termasuk beras instan. Selain itu, Ceragem telah berjanji untuk menyumbangkan peralatan medis sebagai bagian dari inisiatif amal ini.

Tahun lalu, Lee Jung Jae menjadi aktor Asia pertama yang memenangkan Penghargaan Emmy untuk Best Actor in a Drama karena perannya di serial Squid Game (2021).

Sebelumnya, yayasan yang sama juga memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh terkenal lainnya di industri film, termasuk aktor Lee Soon Jae, Jo In Sung, Kim Seo Hyung, dan sutradara Im Kwon Taek, sebagai penerima The 13th Beautiful Artist Awards. Masing-masing menerima hadiah uang sebesar 20 juta won (setara Rp 237 juta) beserta piala untuk mengapresiasi kontribusi mereka terhadap seni.

GABRIELLA KEZIAFANYA BINOWO | ALLKPOP | ETIMES

