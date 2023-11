Sinopsis Tell Me That You Love Me, Kisah Cinta Aktris dengan Pria Tuli

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tell Me That You Love Me merupakan drama Korea terbaru yang mulai tayang pada Senin, 27 November 2023 di Disney+ Hotstar. Kisah cinta yang mengharukan ini menggambarkan bagaimana takdir mempertemukan dua orang dari dunia yang sangat berbeda.

Diangkat dari kisah klasik Jepang favorit dan serial drama TBS Television berjudul sama, Tell Me That You Love Me dibintangi oleh Jung Woo Sung sebagai Cha Jin Woo, seniman tuli dan Shin Hyun Been sebagai Jung Mo Eun, aktris yang sedang berjuang. Drama ini ditulis oleh Kim Min Jeong dan disutradarai oleh Kim Youn Jin.



Ketika seorang aktris yang sedang berjuang, Jung Mo Eun, dipecat setelah hanya satu hari di lokasi syuting, ia akan menemukan dirinya berada di awal serangkaian pertemuan yang tidak disengaja dengan Cha Jin Woo, seorang seniman tuli berbakat. Saat keduanya terus bertemu satu sama lain, hubungan mereka akan semakin kuat, dan keduanya menyadari bahwa cinta dapat diekspresikan dengan lebih banyak cara daripada hanya sekadar melalui kata-kata, serta ada suara tertentu yang hanya dapat didengar oleh hati. Dalam Tell Me That You Love Me, penonton akan menyaksikan kisah cinta yang berbeda ketika mereka mulai melihat dunia melalui mata orang lain.

Jung Woo Sung dan Shin Hyun Been dalam drama Korea Tell Me That You Love Me. Foto: Instagram/@channel.ena.d

“Tolong nantikan hubungan seperti apa yang akan terjadi setelah pertemuan tak terduga antara Cha Jin Woo dan Jung Mo Eun. Jika kalian memperhatikan aliran emosi Cha Jin Woo dan Jung Mo Eun dan melihat perubahan apa yang akan dibawa keduanya di dunia satu sama lain yang sepertinya tidak memiliki kesamaan, kalian akan segera bisa merasakan gelombang emosi yang besar," kata tim produksi, dikutip dari Soompi.



Jung Woo Sung memuji lawan mainnya, Shin Hyun Been. Ia mengaku sangat menikmati selama proses syuting bersama. “Shin Hyun Been adalah aktris yang sangat hebat. Saya selalu menikmati waktu yang saya habiskan untuk mempelajari naskah dan berakting (bersama dengannya)," kata Jung Woo Sung.

Shin Hyun Been juga mengutarakan hal serupa mengenai Jung Woo Sung. Keduanya menghabiskan banyak waktu menyenangkan bersama. “Sebagaimana layaknya sebuah drama tentang komunikasi, kami banyak berkomunikasi saat mengerjakan drama tersebut. Kami selalu menghabiskan banyak waktu untuk mengobrol, dan kami juga banyak tertawa. Saya yakin bahwa semua waktu yang kami habiskan untuk berkomunikasi akan menghasilkan hasil yang baik (dalam drama itu sendiri), jadi saya menantikannya," kata Shin Hyun Been.

