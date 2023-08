Drama Korea dan Serial Jepang Terbaru yang Tayang di Disney+ Hotstar hingga 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Disney+ Hotstar bersiap meluncurkan sederet judul terbaru dengan pilihan konten original baru dari Asia Pasifik yang akan tayang eksklusif sepanjang paruh kedua 2023 hingga 2024. Disney mengklaim akan menghadirkan storytelling berkualitas dan meluncurkan beberapa tayangan lokal APAC original yang sangat ditunggu.

"Thriller, crime-action, dan fantasi, yang berfokus pada alur cerita yang kuat dari Korea dan Jepang, berhasil menarik perhatian para penonton dan kami berharap agar dapat terus berkolaborasi dengan para content creator dan storyteller ternama dari wilayah ini," kata Carol Choi, Executive Vice President of Original Content Strategy, The Walt Disney Company APAC.



Drama Korea yang akan Tayang Disney+ Hotstar hingga 2024



1. Moving

Drama Korea Moving. Dok. Disney+ Hotstar

Diadaptasi dari webtoon populer dengan judul yang sama karya penulis terkenal di Korea, Kangfull, Moving dibintangi oleh Ryu Seung Ryong, Han Hyo Joo, dan Zo In Sung, yang berkisah tentang sekelompok manusia berkekuatan super yang sedang melarikan diri dari aparat, serta seorang pembunuh misterius yang ditugaskan untuk menghabisi mereka. Moving dijadwalkan akan tayang eksklusif di Disney+ Hotstar pada 9 Agustus 2023.



2. The Worst of Evil

Berlatar di kota Seoul pada 1990an, seorang mantan DJ mengambil alih pimpinan sebuah geng dan mulai menyebarkan obat terlarang baru (bernama Gangnam Crystal) di klub-klub malam. Dengan informasi yang terbatas mengenai sumber obat terlarang ini, petugas kepolisian pedesaan Park Joonmo direkrut untuk menyusup ke dalam organisasi kriminal tersebut dan melumpuhkannya. Dijadwalkan untuk tayang pada akhir tahun ini eksklusif di Disney+ Hotstar, serial ini dibintangi oleh Ji Chang Wook, Wi Ha Joon (Squid Game), dan Lim Semi.



3. Vigilante

Jiyong adalah seorang siswa berprestasi di akademi kepolisian, calon master seni bela diri yang tengah berkembang dan juga seorang kutu buku. Selama lebih dari satu dekade hidupnya, dia dihantui oleh memori pembunuhan ibunya oleh orang asing yang terjadi di depan matanya. Demi membalas dendam terhadap pelaku yang tidak kunjung jera, Jiyong bertekad terus mengejar penjahat dengan menggunakan pengetahuan yang didapatkan dari akademi kepolisian dan berusaha agar tidak tertangkap dalam Vigilante.



4. Soundtrack #2

Drama Korea Soundtrack #2. Dok. Disney+ Hotstar

Pada 2022 lalu, Soundtrack #1 memikat hati para penonton dengan menghadirkan pahit manisnya kisah cinta bertepuk sebelah tangan yang dipadukan dengan iringan musik yang emosional. Di tahun 2023 ini, serial favorit para penggemar kembali dengan judul Soundtrack #2, dengan jalan cerita baru tentang sepasang kekasih muda yang mengakhiri hubungannya setelah enam tahun bersama, dan kemudian dipertemukan kembali. Dibintangi oleh Keum Saerok dan Steve Sanghyun Noh, Soundtrack #2 kembali disutradarai oleh Kim Heewon, sutradara di balik kesuksesan drama Soundtrack #1.



5. BTS Monuments: Beyond The Star

Sebuah serial original eksklusif Disney+ Hotstar dan bagian dari kolaborasi Disney dengan HYBE, serial dokumenter musik ini akan menceritakan perjalanan luar biasa ikon musik abad ini BTS. Melalui musik dan rekaman selama sembilan tahun terakhir yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya, serial ini akan menampilkan kehidupan sehari-hari, pemikiran, dan rencana para anggota BTS saat mereka mempersiapkan fase kedua mereka.



6. Han River Police

Dibintangi oleh Kwon Sangwoo dan Kim Hie Won, serial Korea yang bergenre fictional comedy action ini menceritakan kisah jenaka anggota polisi Seoul di Han River Police Force, saat mereka berpatroli di daerah perairan dan menghadapi situasi darurat seperti terorisme, kecelakaan, dan lainnya.



Film dan Serial Jepang yang akan Tayang Disney+ Hotstar hingga 2024

1. Dragons of Wonderhatch

Dragons of Wonderhatch. Dok. Disney+ Hotstar

Sebuah kisah yang menggabungkan latar belakang antara dunia nyata dan negeri anime bernama Upananta, di mana naga dan manusia saling hidup berdampingan. Dragons of Wonderhatch menceritakan kisah lintas dimensi tentang Nagi, seorang siswa SMA yang merasa tidak nyaman dengan hidupnya, Thaim, seorang penunggang naga yang berkomunikasi dengan naga di Upananta, dan Aktha, pahlawan penunggang naga. Dragons of Wonderhatch dibintangi oleh Sena Nakajima, Daiken Okudaira and Mackenyu.



2. A Town Without Seasons

Ketika bencana Nani menghantam Jepang 12 tahun yang lalu, banyak penduduk hidupnya porak poranda dan mereka dikumpulkan di tempat pengungsian sementara yang ditinggalkan untuk membangun kembali kehidupan. Film live action original Jepang ini bercerita tentang Hansuke, yang direkrut untuk memata-matai para penduduk yang masih hidup, tapi akhirnya malah menjadikan kota sementara itu sebagai rumah barunya dan berdamai dengan bencana yang telah merenggut hampir semua miliknya.



3. Tokyo Revengers: Tenjiku Arc

Serial anime populer hasil kolaborasi Disney dengan penerbit Jepang, Kodansha, kembali dengan favorit para fan Tenjiku Arc yang menggambarkan "Kanto Incident" dan perang terakhir antara Geng Tokyo Manji, yang dipimpin oleh Manjiro Sano dan Tenjiku, yang dipimpin oleh Izana Kurokawa. Akankah Takemichi, seorang anak nakal yang kemudian menjadi penjelajah waktu, dapat menghentikan tragedi di masa lalu untuk menyelamatkan masa kini?



4. PHOENIX: EDEN17

Diproduksi oleh STUDIO4°C dan diangkat dari manga legendaris PHOENIX karya Osamu Tezuka, serial ini mengisahkan Romi dan rekannya yang melarikan diri dari tempat terburuk di bumi dengan harapan dapat hidup lebih baik di planet Eden, hanya untuk menemukan kenyataan bahwa Eden sudah tidak ada lagi.

Dengan ditutupnya tahun 2023 dengan serial dokumenter musik NCT 127: The Lost Boys, anime Jepang SYNDUALITY Noir, dan pertunjukan es terbaru oleh atlet seluncur es Jepang Yuzuru Hanyu, tahun 2024 juga dipastikan akan dipenuhi dengan cerita-cerita yang berkualitas. Tahun depan, penonton dapat menantikan A Shop For Killers dan Red Swan dari Korea, serta House of the Owl dan Murai in Love dari Jepang, yang akan bergabung dengan koleksi cerita yang akan terus bertambah dari Asia Pasifik yang akan diumumkan segera.

