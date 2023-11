Donghae dan Lee Seol Pemeran Drakor Between Him and Her

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor terbaru untuk liburan Natal Between Him and Her tayang pada 26 Desember 2023. Dua artis yang menjadi tokoh utama dalam drama itu Donghae dan Lee Seol.

Dikutip dari Soompi, dalam video teaser menampilkan kisah cinta Jung Hyun Sung yang diperankan oleh Donghae Super Junior dan Han Sung Ok yang diperankan oleh Lee Seol. Saat memulai aktivitas pagi, Jung Hyun Sung dan Han Sung Ok saling bertukar percakapan. Pada hari itu tepat hari jadi hubungan mereka selama tujuh tahun.

Hyun Sung justru menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Dia mengundang teman-temannya untuk bermain dan menghabiskan waktu bersama di rumahnya. Ia tak mengisi waktu berduaan dengan Sung Ok saat hari jadi. Sikap Hyun Sung membuat Sung Ok sedih dan merasa tidak dihargai.

Pemeran Between Him and Her

1. Donghae

Lee Dong Hae atau Donghae Super Junior dikenal sebagai penyanyi, penulis lagu, dan aktor asal Korea Selatan. Ia lahir pada 15 Oktober 1986. Donghae terkenal sebagai anggota Super Junior. Dikutip dari Viki, dia juga bagian dari duo kolaborasi Donghae dan Eunhyuk.

Donghae semasa kecil memang berniat ingin menjadi penyanyi. Jalan menuju mimpinya terbuka pada 2001. Waktu itu setelah Youth Best Contest. Donghae memulai debutnya dengan Super Junior OT 05, pendahulu Super Junior pada 2005. Donghae terbuka dengan tawaran masuk dunia akting. Ia pernah membintangi It’s Alright, Daddy’s Daughter (2010) ketika masih awal-awal masuk industri perfilman.

2. Lee Seol

Lee Seol aktris Korea Selatan naungan agensi Link Management. Seol debut akting pertamanya dalam film Herstory pada 2018. Ia pernah menjadi kameo untuk I Have a Date with Spring dan A Room of One’s Own.

Dikutip dari My Drama List, dirinya juga membuat beberapa penampilan dalam serial televisi, After the Rain dan Less Than Evil di MBC. Lee Seol berhasil memenangkan penghargaan sebagai Aktris Pendatang Baru Terbaik dalam MBC Drama Awards untuk perannya dalam Less Than Evil. Dia juga menjadi aktris dalam babak spesial di KBS Drama Awards untuk perannya di After the Rain.

