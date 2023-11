Tom Hardy Mulai Syuting Venom 3 setelah Terhenti 4 Bulan karena Pemogokan Sineas Hollywood

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tom Hardy kembali beraksi di lokasi syuting Venom 3. Produksi film ini sempat terhenti selama hampir empat bulan karena pemogokan sineas Hollywood SAG-AFTRA.

Aktor berusia 46 tahun itu berbagi di Instagram pada Jumat, 24 November 2023, bahwa seri ketiga dari serial film populer Sony Pictures telah mulai diproduksi dan para pemain serta kru telah kembali untuk syuting.

Tom Hardy mengunggah foto hitam putih dirinya bersama sutradara dan penulis Kelly Marcel serta aktor dan pemeran pengganti Jacob Tomuri. Dalam gambar tersebut, ketiganya tampak bersemangat dan tersenyum lebar.

“V3N0M 3. The last dance— syukurlah kami kembali melakukan syuting,” tulisnya pada keterangan foto. “Dan saya ingin meluangkan waktu sejenak untuk berterima kasih kepada semua tim sejauh ini dalam perjalanan dari V1 ke sini. Semua Pemeran dan kru kami yang luar biasa – teman baik dan keluarga – kami telah berkembang pesat.”

“Perjalanan ini sangat menyenangkan dan terus menyenangkan,” lanjutnya. “Selalu ada kesulitan yang harus dihadapi ketika kita bekerja, namun tidak terasa sesulit ketika Anda menyukai apa yang Anda lakukan dan ketika Anda tahu Anda memiliki materi yang bagus dan dukungan dari semua pihak, dari tim yang hebat. Dikelilingi oleh departemen-departemen yang berbakat dan bersemangat, dan ketika dikelilingi oleh orang-orang yang Anda cintai dan sayangi, hal itu tidak akan menjadi lebih baik.”

Aktor dan penulis asal Inggris itu terlihat begitu mencintai proses pembuatan film dan orang-orang yang mengelilinginya di lokasi.

Pemogokan aktor dan aktris

Awalnya, syuting Venom 3 dimulai pada 26 Juni 2023, di Los Mateos di Cartagena, Spanyol, dan di sebuah taman di tenggara negara itu. Namun setelah sekitar satu bulan produksi, SAG-AFTRA melakukan pemogokan, dan akibatnya produksi dihentikan sementara sebagai bentuk solidaritas dengan serikat pekerja pada tanggal 14 Juli.

Dengan berakhirnya pemogokan, beberapa film telah melanjutkan produksi, termasuk Deadpool 3, dan Beetlejuice 2.

Pengumuman Sony tentang Venom 3 muncul setelah pendahulunya Venom dan Venom: Let There Be Carnage sukses di box office. Franchise kedua mengikuti jurnalis investigasi Eddie Brock (Hardy) saat ia bergumul dengan alter ego batinnya, Venom, dan mengunjungi pembunuh berantai Cletus Kasady (Woody Harrelson) di penjara. Venom: Let There Be Carnage meraup lebih dari $502 juta atau sekitar Rp7,8 triliun di box office seluruh dunia.

DAILY MAIL | PEOPLE

