Venom: Let There Be Carnage Pecahkan Rekor Box Office di Masa Pandemi Covid-19

TEMPO.CO, Jakarta - Film Venom: Let There Be Carnage mampu menguasai box office untuk pertama kalinya di masa pandemi. Dengan pendapatan 90,1 juta dolar AS, film produksi Sony Pictures ini mampu mengalahkan film lainnya yang rillis di masa pandemi ini. Dengan hasil ini, diharapkan industri film akan segera bangkit dari keterpurukan.

“Penonton generasi muda tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi pandemi ini dibandingkan orang tua dan keluarga pecinta film, yang memberi keuntungan bagi film superhero, laga dan horor. Untuk film-film jenis ini diputar eksklusif di layar lebar jelas-jelas menguntungkan,” David A. Gross, dari perusahaan konsultan Franchise Entertainment Research, kepada Variety pada Senin, 4 Oktober 2021.

Film Venom: Let There Be Carnage mengalahkan Black Widow (80 juta dolar AS), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (75 juta dolar AS) dan F9: The Fast Saga (70 juta dolar AS). Namun hasil ini, masih belum bisa dijadikan patokan apakah bioskop benar-benar telah kembali. Sony sendiri hanya memperkirakan film ini akan menghasilkan 40 juta dolar AS di pemutaran perdananya.

Film ini merupakan lanjutan dari Venom tahun 2018 yang juga disutradarai oleh Andy Serkis dan dibintangi oleh Tom Hardy. Hardy berperan sebagai Eddie Brock, jurnalis investigasi yang menemukan symbiote yang mengubahnya menjadi Dr. Jekyll dan Mr. Hyde, versi modern. Di film ini, Venom secara tidak sengaja melahirkan dan meninggalkan keturunannya bersama dengan Cletus Kassady yang diperankan oleh Woody Harrelson, saat Eddie Brock sedang melakukan wawancara dengan pembunuh berencana yang menunggu hukuman mati.

Symbiote yang sama gelapnya dengan Venom ini kemudian menyatu dengan Cletus dan menjadi Carnage. Mereka kabur dari penjara dan membuat keributan untuk kemudian menemui Shriek, diperankan Naomie Harris, cinta sejati Kassady.

Di akhir pertarungan diperlihatkan Mulligan yang tidak lain adalah Peter Mulligan, karakter dari Marvel Comics yang menjadi inang dari Toxin, keturunan Carnage. Toxin merupakan symbiote yang langka dan kuat. Kesimpulannya, dengan munculnya Toxin, diperkirakan akan ada Venom 3.

Bukan hanya itu pada akhir film, digambarkan Brock dan Venom sedang liburan dan berada di kamar hotel. Mereka menyaksikan berita di televisi yang mengungkapkan identitas asli dari Spider-Man adalah Peter Parker. Adegan ini persis sama seperti adegan akhir dari film Spider-Man: Far From Home.

Sementara di trailer Spider-Man: No Way Home, digambarkan Peter akan bertemu kembali dengan musuh-musuh lamanya. Doctor Octopus, Electro dan Green Goblin adalah karakter yang muncul di trailer itu. Kemunculan klip Spiderman di akhir Venom: Let There Be Carnage diduga menandai munculnya karakter Venom di film terakhir Spider-Man.

