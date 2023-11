Aksi Park Seo Joon dan Han So Hee di Teaser Gyeongseong Creature

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru, Gyeongseong Creature merilis poster dan video teaser pada Kamis, 23 November 2023. Berlatarkan musim semi tahun 1945, serial ini mengisahkan dua orang melawan makhluk ganjil yang lahir dari ketamakan manusia.

Momen Tegang Park Seo Joon dan Han So Hee di Poster Gyeongseong Creature

Poster terbaru menghadirkan momen tegang saat Jang Tae Sang (Park Seo Joon) dan Yoon Chae Ok (Han So Hee) berhadapan dengan suatu hal yang misterius. Imaji jeruji penjara dan tangan-tangan yang berusaha meraih para tokoh protagonis seperti memberi petunjuk tentang segala rahasia kelam yang terjadi di Rumah Sakit Ongseong, salah satu lokasi penting dalam serial ini.

Park Seo Joon dan Han So Hee dalam poster Gyeongseong Creature. Dok. Netflix

Park Seo Joon sebagai Jang Tae Sang sang pemilik rumah gadai House of Golden Treasure yang berpengaruh dan Han So Hee sebagai pencari jejak andal Yoon Chae Ok memperlihatkan performa mereka yang menawan.

Park Seo Joon dan Han So Hee membagikan pandangan mereka seputar Gyeongseong Creature. “Serial ini memadukan pertemuan menegangkan dengan sebuah makhluk dan upaya mati-matian untuk bertahan hidup," kata Park Seo Joon. “Kombinasi unik antara drama berlatar sejarah dan genre makhluk juga menghadirkan keragaman yang mengasyikkan," kata Han So Hee menambahkan.

Pertemuan Park Seo Joon dan Han So Hee di Gyeongseong Creature

Video teaser yang dirilis pada hari ini semakin membangkitkan rasa ingin tahu dengan menghadirkan penampilan bersama Tae Sang dan Chae Ok untuk pertama kalinya. Tae Sang yang mengendalikan informasi penting di seluruh distrik Bonjeong menghadapi ancaman pelik: menemukan kekasih Komisioner Ishikawa yang hilang sebelum berakhirnya musim bunga sakura atau dia harus kehilangan segalanya.

Situasi tersebut membawanya bertemu dengan Chae Ok dan ayahnya, yang sama-sama mahir menemukan orang hilang. Bersama-sama mereka menerobos masuk ke Rumah Sakit Ongseong yang misterius, pusat terjadinya segala intrik dan hal yang mencurigakan. Video teaser akan membuat penonton bertanya-tanya akan rahasia dan konspirasi apa yang menanti duo tersebut dalam era kelam itu.

Gyeongseong Creature bagian pertama serial ini akan hadir pada 22 Desember 2023 dan bagian kedua akan tayang pada 5 Januari 2024 di Netflix.

