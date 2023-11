Keunikan Yoo Ki-hyun, Member MONSTA X yang Menapaki Usia 20 Tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Yoo Ki-hyun adalah salah satu anggota MONSTA X, sebuah grup boyband asal Korea Selatan. Dia merupakan vokalis utama dan dikenal dengan suaranya yang kuat dan berjiwa. Ki-hyun bergabung dengan MONSTA X sebagai trainee pada tahun 2015 dan telah menjadi bagian penting dalam grup sejak debut mereka.

Dikutip dari Fandom, Yoo Ki-hyun lahir pada 22 November 1993, di Goyang, Korea Selatan. Ki-hyun merupakan lulusan Institut Media dan Seni Dong'Ah (DIMA). Sebelum bergabung dengan MONSTA X, dia pernah bekerja sebagai koki di sebuah restoran Korea.

Ki-hyun menjalani masa pelatihan sebagai trainee di Starship Entertainment. Pada tahun 2015, Ki-hyun bersama dengan enam anggota lainnya, Shownu, Wonho, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Jooheon, dan I.M, debut di MONSTA X.

Grup ini memulai debutnya dengan album mini pertama mereka yang berjudul "Trespass." Dari sini, MONSTA X melambung dan menjadi salah satu boyband paling sukses di industri musik Korea Selatan.

Di MONSTA X, Ki-hyun dikenal sebagai vokalis utama. Kemampuannya menyampaikan emosi melalui lagu membuatnya menjadi daya tarik utama bagi penggemar dan memberikan dimensi artistik yang mendalam pada karya-karya MONSTA X.

Ki-hyun tidak hanya aktif sebagai anggota MONSTA X, tapi juga terlibat dalam berbagai proyek solo dan kolaborasi. Ini termasuk lagu untuk berbagai soundtrack drama dan proyek-proyek lain di luar kegiatan grup.

Dikutip dari KProfiles, berikut beberapa soundtrack yang pernah dinyanyikan Ki-hyun:

- Lagu One More Step untuk drama Korea (drakor) "She was pretty".

- Lagu Love Virus bersama dengan Cosmic Girls' Seola untuk drakor "What's Wrong with Secretary Kim".

- Lagu Attractive Woman bersama Jooheon untuk drakor "Orange Marmalade".

- Lagu Can't Breath bersama Jooheon untuk drakor "Investigation Couple".

- Lagu The Tiger Moth untuk drakor "Shopaholic Louis"

- Lagu I've Got a Feeling untuk drakor "Suspicious Partner".

Seiring berjalannya waktu, MONSTA X dan Yoo Ki-hyun telah meraih sejumlah prestasi dan penghargaan di dunia musik. Mereka berhasil memenangkan berbagai penghargaan, mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu kekuatan utama dalam industri K-pop.

