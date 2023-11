Daftar Lengkap Nominasi Melon Music Awards 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Melon Music Awards atau MMA 2023 telah memulai putaran pemungutan suara berikutnya untuk Daesang (Hadiah Utama) dan penghargaan kategori. Putaran pertama pemungutan suara untuk 10 artis teratas tahun ini telah berakhir pada Kamis, 16 November 2023, dan pemenangnya diumumkan pada hari berikutnya.

Hanya musik yang dirilis antara 4 November 2022 hingga 1 November 2023 yang memenuhi syarat untuk penghargaan tahun ini.

Penghargaan Millions Top 10 baru dari Melon, yang akan diberikan kepada 10 album yang melampaui 1 juta streaming di Melon dalam 24 jam pertama setelah dirilis, akan didasarkan pada 80 persen jumlah unduhan dan streaming Melon, serta 20 persen berdasarkan suara.

Daftar Nominasi Melon Music Awards 2023

Artist of the Year (Top 10 Winners)



aespa

BTS

(G)I-DLE

IVE

Jungkook (BTS)

LE SSERAFIM

Lim Young Woong

NCT DREAM

NewJeans

SEVENTEEN

Album of the Year

aespa – “MY WORLD”

(G)I-DLE – “I feel”

IVE – “I’ve IVE”

Jimin (BTS) – “FACE”

LE SSERAFIM – “UNFORGIVEN”

NCT DREAM – “ISTJ”

NewJeans – “Get Up”

Parc Jae Jung – “Alone”

SEVENTEEN – “FML”

TXT – “The Name Chapter: TEMPTATION”

Best Song of the Year

aespa – “Spicy”

BSS (SEVENTEEN) – “Fighting” (featuring Lee Young Ji)

(G)I-DLE – “Queencard”

IVE – “I AM”

Jisoo (BLACKPINK) – “FLOWER”

LE SSERAFIM – “UNFORGIVEN” (featuring Nile Rodgers)

NCT DREAM – “Candy”

NewJeans – “Ditto”

Parc Jae Jung – “Let’s Say Goodbye”

STAYC – “Teddy Bear”

Millions Top 10

aespa – “MY WORLD”

Agust D (BTS’ Suga)– “D-DAY”

THE BOYZ– “BE AWAKE”

BSS (SEVENTEEN) – “SECOND WIND”

BTOB – “WIND AND WISH”

D.O. (EXO) – “Expectation”

EXO – “EXIST”

(G)I-DLE – “I feel”

ISEGYE IDOL – “KIDDING”

IVE – “I’ve IVE”

Jimin (BTS) – “FACE”

Jungkook (BTS) – “Seven” (featuring Latto)

LE SSERAFIM – “UNFORGIVEN”

Lee Chan Won – “ONE”

Lee Seung Yoon – “Shelter of Dreams”

Lim Young Woong – “Do or Die”

MONSTA X – “REASON”

NCT 127 – “Ay-Yo”

NCT DOJAEJUNG – “Perfume”

NCT DREAM – “ISTJ”

NewJeans – “Get Up”

PLAVE – “ASTERUM : The Shape of Things to Come”

SEVENTEEN – “FML”

SHINee – “HARD”

Shownu X Hyungwon (MONSTA X) – “THE UNSEEN”

Stray Kids – “ (5-STAR)”

TXT – “The Name Chapter: TEMPTATION”

V (BTS) – “Layover”

Young Tak – “FORM”

ZEROBASEONE – “YOUTH IN THE SHADE”

New Artist of the Year

BOYNEXTDOOR

KISS OF LIFE

PLAVE

RIIZE

ZEROBASEONE

Best Group (Female)

aespa

(G)I-DLE

IVE

LE SSERAFIM

NewJeans

Best Group (Male)

BSS (SEVENTEEN)

BTS

NCT DREAM

SEVENTEEN

TXT

Best Solo Artist (Female)

Jisoo (BLACKPINK)

Lee Young Ji

Sin Ye Young

Song Ha Yea

Zia

Best Solo Artist (Male)

BIG Naughty

DK (December)

Jungkook (BTS)

Lim Young Woong

Woody

Best OST

BIG Naughty – “With me” (“The Interest of Love”)

Lim Jae Hyun – “Heaven (2023)” (“It Was Spring”)

Miyeon ((G)I-DLE) – “The Painted on the Moonlight” (“My Dearest”)

Paul Kim – “You Remember” (“The Glory”)

Younha – “Letter” (“Ditto”)

KakaoBank Favorite Star Award

aespa

BTS

ENHYPEN

IVE

Lim Young Woong

NCT DREAM

NewJeans

RIIZE

SEVENTEEN

ZEROBASEONE

Best Pop Artist

Charlie Puth

Ed Sheeran

Post Malone

Sia

SZA

Best Music Style

bongjeingan – “GAEKKUM”

Carina Nebula – “Good Match”

Cloud’s Block – “The Lake”

Dabda – “Flower Tail”

Jclef – “jonny’s sofa”

Lee Hyungju – “A day my body lifted up”

O’Domar – “Don’t think about elephants”

Parannoul – “Polaris”

Silica Gel – “Tik Tak Tok” (featuring So!YoON!)

youra – “The Cherry Trees”

Proses pemungutan suara akan dibuka hingga Jumat, 1 Desember 2023 untuk pengguna Melon dengan akun terverifikasi, dan pemenangnya akan diumumkan di Melon Music Awards pada Sabtu, 2 Desember 2023 pukul 17.00 waktu Korea.

SOOMPI

