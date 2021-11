Bertabur Bintang K-Pop, MMA dan MAMA 2021 Disiarankan Langsung di JOOX

TEMPO.CO, Jakarta - Platform musik dan hiburan JOOX akan menayangkan siaran langsung acara Melon Music Awards (MMA) dan Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2021. JOOX melihat musik K-Pop semakin digandrugi dan bahkan menjadi idola global yang terus membuat terobosan baru menjadi salah satu genre musik top dunia tahun ini.

"JOOX dengan bangga mempersembahkan dua acara musik K-Pop yang paling dinanti, MMA dan MAMA 2021, untuk seluruh penggemar K-Pop di Asia, secara langsung dan tayangan ulang. Kami memahami bahwa banyak pengguna JOOX yang sangat menyukai musik K-Pop. Oleh karena itu, Kami hanya ingin memberikan musik dan hiburan terbaik untuk mereka,” jelas Poshu Yeung, Senior Vice President of JOOX dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Senin, 22 November 2021.

JOOX menghadirkan penghargaan musik spektakuler dan bergengsi MMA 2021 pada Sabtu, 4 Desember 2021, mulai pukul 16.00 WIB. Acara ini akan menampilkan para idola K-Pop, seperti 10cm, Baekhyun EXO, Brave Girls, BTS, IU, Oh My Girl, Rosé BLACKPINK, SHINee, dan TWICE. Mereka akan bersaing untuk memperebutkan predikat artis terbaik versi MMA 2021.

Acara ini akan berlangsung selama tiga jam yang akan dipenuhi dengan penampilan para bintang K-Pop yang akan menyanyi dan menari untuk menghibur malam Minggu penggemar. Pengguna VIP berbayar JOOX di Indonesia dapat menyaksikan siaran langsung seluruh rangkaian acara ini dari mana saja. Pengguna gratis JOOX juga dapat menyaksikan preview acara ini selama 60 menit. Namun jangan khawatir, semua pengguna juga bisa menonton tayangan ulangnya, hanya di JOOX.

Sementara, acara MAMA telah tayang di JOOX selama enam tahun berturut-turut. Acara penghargaan musik Asia terbesar ini akan ditayangkan pada Sabtu, 11 Desember 2021 mulai dari kehadiran para bintang idola di Red Carpet hingga acara penghargaan dengan daftar nominasi, antara lain BTS, IU, Lisa dan Rosé BLACKPINK, KAI EXO, BAEKHYUN, D.O., Kang Daniel, AESPA, ITZY, ENHYPEN, TXT, DAY6, NCT 127, SEVENTEEN, TWICE, dan masih banyak lagi.

Siaran langsung seluruh rangkaian acara MAMA 2021 dapat disaksikan oleh para pengguna VIP berbayar JOOX. Para pengguna gratis juga dapat menyaksikan preview selama 120 menit dan tayangan ulang acara ini juga dapat disaksikan di JOOX.

Kemeriahan MAMA 2021 juga akan semakin spesial dengan adanya reuni Wanna One, salah satu grup K-Pop terbesar, setelah penampilan terakhir mereka di Januari 2019.

Baca juga: Ed Sheeran Gelar Konser Virtual di JOOX 13 November, Simak Syarat Menontonnya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.