Daftar Lengkap Pemenang Melon Music Awards 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Melon Music Awards atau MMA 2023 telah berlangsung pada Sabtu, 2 Desember 2023. Diselenggarakan oleh Kakao Entertainment melalui toko musik online Melon, ini merupakan acara tahunan ke-14 dalam sejarah pertunjukan tersebut.

Pemenang Melon Music Awards ditentukan berdasarkan penjualan digital dan pemungutan suara publik. Artis yang merilis musik antara 4 November 2022 hingga 1 November 2023 berhak mendapatkan penghargaan tahun ini.

Kategori Top 10 Artists dan Millions Top 10 Artist ditentukan oleh 20 persen pemungutan suara online dan 80 persen penjualan digital, penghargaan utama dipilih oleh 20 persen pemungutan suara online, 60 persen penjualan digital, dan 20 persen penilaian juri.

Hot Trend Award ditentukan oleh 70 persen penjualan digital dan 30 persen skor juri. Favorite Star Award dipilih oleh 80 persen voting online dan 20 persen skor juri. Best Music Style ditentukan oleh 20 persen penjualan digital, 20 persen pemungutan suara online, dan 60 persen penilaian juri, dan penghargaan khusus ditentukan oleh skor juri saja.



Pemenang Melon Music Awards 2023

Best Artist of the Year (Daesang) : NewJeans

Best Album of the Year (Daesang) : IVE - I've IVE

Best Song of the Year (Daesang) : NewJeans - Ditto

Best Record of the Year (Daesang) : NCT Dream

Hot Trend Award : Jungkook BTS

Kakao Favorite Star Award : BTS

New Artist (Rookie) of the Year : ZEROBASEONE, RIIZE

Best Solo (Male) : Jungkook BTS

Best Solo (Female) : Lee Young Ji

Best Music Style : Silica Gel

Music Video of the Year : STAYC - Bubble

Stage Of the Year : SHINee

Songwriter Award : Ryan Jhun

Best Male Group : NCT Dream

Best Female Group : NewJeans

Best OST : Lim Jaehyun - Heaven

Best Male Performance : Seventeen

Best Female Performance : aespa

Global Artist : aespa

Global Rising Artist : BOYNEXTDOOR

J-Pop Favorite Artist : imase

1theK Global Icon : KISS OF LIFE

Best Pop Artist : Charlie Puth

Millions Top 10 Artist :

Lim Young Woong - Do or Die

Seventeen - FML

IVE - I've IVE,

NCT Dream - ISTJ

NewJeans - Get Up

aespa - My World

(G)I-DLE - I Feel

BSS - Second Wind,

Jungkook BTS - Seven (feat. Latto)

LE SSERAFIM - Unforgiven

