3 Hal tentang Ryeoun, Aktor Drakor hingga Bintang Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ryeoun pemeran Eun Gyeol dalam drama Korea atau drakor Twinkling Watermelon. Dikutip dari Soompi, ia berperan sebagai siswa yang teladan. Saat malam, ia beraktivitas bermain musik sebagai gitaris. Twinkling Watermelon menayangkan episode terakhirnya pada Selasa, 14 November 2023.

Dikutip dari My Drama List, Ryeoun nama lengkapnya Go Yun Hwan. Ia aktor Korea Selatan yang lahir di Wansan-gu pada 26 Agustus 1998. Ryeoun lulusan Program Studi Akting, Departemen Seni Pertunjukan dari Seokyeong University.

Tentang Ryeoun

1. Video Musik dan Iklan

Ryeoun pernah membintangi dua video musik MV yaitu But I Must dan In Dreams. Ryeoun juga pernah muncul di acara I Live Alone pada episode 427. Ia bintang iklan produk Dingo Galaxy S9 (2018), SKT Telecom (2018), Orion Market Oh Oh Granola Cereal (2018), McDonald's (2019), dan AXA (2020).

2. Kepopuleran

Ryeoun berada di bawah naungan agensi Lucky Company yang mulai dikenal penonton drama lewat perannya sebagai Han Bit di Doctor Prisoner (2019). Aktingnya dalam Adult Trainee (2021) membuat penggemar Ryeoun bertambah banyak.

3. Membintangi Banyak Drama

Ryeoun telah membintangi banyak drama dengan berbagai peran. Berikut deretan drama yang pernah diperankan oleh Ryeoun.

You Are Too Much sebagai MC acara musik (2017)

Temperature of Love sebagai koki termuda Art Nouveau (2017)

Real Life Love Story 2 (2018)

Real Life Love Story 3 (2018)

Easy School Life sebagai Hak Jun (2018)

Real Life Love Story 4 (2018)

Instant Romance sebagai Jang Su Ho (2018)

Doctor Prisoner sebagai Han Bit (2019)

In Seoul 1 dan 2 sebagai Yoon Sung Hyun (2019-2020)

365: Repeat The Year sebagai Nam Soon Woo (2020)

Girl's World sebagai Yoo Jung Hyuk (2020)

18 Again sebagai Hong Shi Woo (2020)

Homemade Love Story sebagai Lee Ra Hoon (2020-2021)

Adult Trainee sebagai Kim Nam Ho (2021)

Through the Darkness sebagai Jung Woo Joo (2022)

The Borrowed Body sebagai Yoon Ho Young (2022)

Twinkling Watermelon sebagai Eun Gyeol (2023)

