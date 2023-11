Mengenal Ryeoun, Pemeran Utama Twinkling Watermelon

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ryeoun pemeran Eun Gyeol dalam drama Korea atau drakor Twinkling Watermelon. Dikutip dari Soompi, ia berperan sebagai siswa yang teladan. Saat malam, ia beraktivitas bermain musik sebagai gitaris. Twinkling Watermelon menayangkan episode terakhirnya pada Selasa, 14 November 2023.

Twinkling Watermelon drama Korea fantasi yang mengisahkan tentang Eun Gyeol anak dari orang dewasa tuli. Ia mendarat di tempat yang tidak dikenal setelah perjalanan melalui toko musik yang mencurigakan. Di sana, ia membentuk grup musik Watermelon Sugar.

Eun Gyeol satu-satunya orang yang bisa mendengar dalam keluarganya. Ia perantara keluarganya dengan dunia luar. Diceritakan, dia konsisten mempertahankan peringkat atas di sekolahnya. Ia juga selalu bersedia untuk menyisihkan segalanya dan melakukan tindakan apa pun untuk keluarganya.

Profil Ryeoun

Dikutip dari My Drama List, Ryeoun nama lengkapnya Go Yun Hwan. Ia aktor Korea Selatan yang lahir di Wansan-gu pada 26 Agustus, 1998. Ryeoun lulusan Program Studi Akting, Departemen Seni Pertunjukan dari Seokyeong University.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Ryeoun memulai debut aktingnya pada 2017. Ia membintangi serial drama You’re Too Much. Ryeoun juga sempat beberapa kali membintangi acara realita televisi seperti Creator Campus dan I Live Alone.

Setelah debut aktingnya dalam You’re Too Much, Ryeoun namanya sudah dikenal. Namanya makin melejit saat memainkan peran dalam drama Temperature of Love. Ryeoun mendapat peran utama dalam serial drama berjudul Instant Romance yang tayang pada 2018.

Pada 2022, Ryeoun mendapat peran pembantu dalam serial drama berjudul Through the Darkness. Perannya dalam serial drama tersebut mengantarkan Ryeoun mendapat penghargaan SBS dalam kategori Aktor Pendatang Terbaik pada tahun yang sama.

Ryeoun beberapa kali terlibat dalam serial drama dengan rata-rata rating penayangan di atas angka 8, seperti The Secret Romantic Guesthouse dan Twinkling Watermelon. Serial drama dengan skor tertinggi, yakni 9.2, dikutip dari My Drama List.

Pilihan Editor: Demi Twinkling Watermelon Ryeoun Belajar Bahasa Isyarat, Main Gitar hingga Menyanyi