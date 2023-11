Rekomendasi Film Keluarga Terbaru Netflix November 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix menghadirkan berbagai tayangan untuk mengisi saat-saat menyenangkan menjelang musim liburan. Untuk kegiatan berlibur bersama seluruh keluarga atau dalam perjalanan menuju kediaman kerabat untuk pesta akhir tahun, Netflix punya beragam film yang akan menghibur para penggunanya.



Film Keluarga Terbaru Netflix Edisi November 2023

1. Leo (21 November) Baca Juga: Sinopsis Gyeongseong Creature, Drakor yang Dibintangi Han So Hee

Setelah sibuk bekerja sepanjang tahun, film animasi yang menyentuh hati ini cocok menjadi tontonan bagi seluruh anggota keluarga. Ikuti petualangan si kadal sayu Leo yang berusia 74 tahun ini (menampilkan suara Adam Sandler) saat ia meloloskan diri dari terarium demi merasakan kehidupan di luar kelas dan menjalani petualangan baru. Leo memadukan komedi yang pas bagi anak-anak dengan humor memikat bagi orang dewasa.



2. Hotel Transylvania

Hotel Transylvania. Dok. Netflix

Film animasi klasik ini menjalin humor, karakter-karakter yang memikat, serta kisah tentang cinta dan penerimaan diri sehingga cocok ditonton oleh seluruh anggota keluarga. Saksikan Count Dracula dan sejumlah tamunya yang merayakan ulang tahun ke-118 Mavis, namun seorang manusia biasa mendadak bergabung dalam pesta mereka. Kejutan cerita yang menanti akan membuat Anda dan keluarga tercengang dan ingin terus menyaksikan hingga akhir.



3. Family Switch (30 November 2023)

Family Switch. Dok. Netflix

Tayangan komedi selalu berhasil menyatukan seluruh keluarga. Bayangkan tawa yang menggema begitu Anda mengikuti petualangan Keluarga Walkers saat tubuh mereka saling tertukar. Dibintangi Jennifer Garner dan menghadirkan saat-saat keluarga yang dekat di hati, dari ujian masuk tim sepak bola hingga wawancara kuliah, film ini menghadirkan kegembiraan dari awal hingga akhir sekaligus saat-saat yang menyentuh hati.



4. Dora and the Lost City of Gold

Dora and the Lost City of Gold. Dok. Netflix

Dora and the Lost City of Gold menawarkan petualangan seru tentang Dora dan kawan-kawannya yang berusaha menyelamatkan orang tua Dora serta mengungkap sebuah kota emas yang legendaris. Melalui berbagai petualangan Dora, film ini menghadirkan adegan-adegan seru juga pelajaran hidup yang bermakna sehingga dapat menjadi cara jitu untuk menjalin hubungan yang erat dengan keluarga tercinta.

