4 Kemenangan Drakor Moving dan Big Bet di Grand Bell Awards 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Moving dan Big Bet membawa pulang beberapa penghargaan dari Daejong International Film Awards atau Grand Bell Awards ke-59. Perhelatan yang dihadiri oleh para aktor, kritikus, dan studio ini diselenggarakan oleh The Motion Pictures Association of Korea di Pusat Seni Gyeonggi, Suwon pada Rabu, 15 November 2023.



Moving Menang Best Series dan Best Actress in a Series

Moving menerima penghargaan Best Series dan sang pemeran utama, Han Hyo Joo yang juga berhasil membawa pulang penghargaan Best Actress in a Series.

Moving sendiri bercerita tentang sekelompok agen rahasia dari Korea Selatan yang bekerja untuk melindungi keluarga mereka yang memiliki kekuatan super dari ancaman dan eksploitasi lembaga pemerintah.

Jo In Sung dan Han Hyo Joo dalam drama Moving. Dok. Disney+ Hotstar



Big Bet Menang Best Actor in a Series dan Best Director in a Series Baca Juga: Virgo and the Sparklings Tayang di Disney+ Hotstar Mulai Hari Ini

Big Bet berhasil membawa sang aktor utama Choi Min Sik membawa pulang penghargaan Best Actor in a Series, serta sang sutradara Kang Yun Sung yang juga menerima penghargaan Best Director in a Series.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Big Bet merupakan serial tentang perjuangan Cha Moo Sik (Choi Min Sik), seorang ahli manipulasi dengan rasa haus akan kekuasaan yang tak pernah terpuaskan hingga membawanya masuk lebih dalam ke dunia kriminal untuk mencapai tujuannya.

Drama Korea Big Bet dibintangi (kiri ke kanan) Son Suk Ku, Choi Min Sik, dan Lee Dong Hwi. Dok. Disney+ Hotstar

Sederet Penghargaan Serial Original APAC Disney+ Hotstar

Pengakuan di ajang penghargaan film terlama di Korea ini merupakan penghargaan terbaru dari serangkaian penghargaan yang diberikan kepada serial original APAC Disney+ Hotstar. Pada Oktober lalu, Busan International Film Festival’s Asia Content Awards menganugerahkan serial original Korea Moving penghargaan Best Creative Award, Best Visual Effects, Best Writer (Kangfull), Best Lead Actor (Ryu Seung Ryong), Best Newcomer Actor (Lee Jung Ha), dan Best Newcomer Actress (Go Youn Jung); serial original Jepang Gannibal meraih penghargaan Asian Excellence Award (Yuya Yagira); dan Taiwan Crime Stories memenangkan penghargaan Best Supporting Actor (Hsueh Shih-Ling).

Pada September, serial original Korea Big Bet membawa pulang Best Program dan Best Individual (Choi Min Sik) di Seoul International Drama Awards. Bulan Juli juga menjadi saksi bagi serial original Korea Disney+ Hotstar yang diakui di ajang Blue Dragon Series Awards, dengan Big Bet yang membawa pulang penghargaan Best Drama Series dan Best Supporting Male Actor (Lee Dong Hwi), Revenge of Others yang dibintangi oleh Shin Yeeun diberikan penghargaan Best Female Newcomer, dan pembawa acara The Zone: Survival Mission, Lee Kwang Soo, yang membawa pulang Popular Star Award.

Pilihan Editor: Episode Terakhir Moving Raup Penonton Terbanyak di Disney+ Hotstar Asia