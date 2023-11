Shakira Bawa Pulang 3 Piala Latin Grammy Awards 2023, Termasuk Song of the Year

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Shakira memenangkan 3 kategori dalam Latin Grammy Awards ke-24 yang berlangsung di Sevilla, Spanyol pada Jumat, 17 November 2023. Penyanyi 46 tahun itu Song of the Year, Best Pop Song, dan Best Urban Fusion/Performance.

Karol G, Shakira dan Camilo memimpin dalam kategori artis, dengan masing-masing penyanyi memegang tujuh nominasi. Camilo menerima penghargaan Album of the Year, Song of the Year dan Best Pop Vocal Album. Sementara, Karol G dan Shakira meraih Best Urban Fusion/Performance untuk lagu kolaborasi mereka berjudul TQG.



TQG memberi Shakira kemenangan pertamanya pada malam sebelum siaran Latin Grammy Awards 2023 dimulai, karena dianugerahi penghargaan Best Urban Fusion/Performance dalam upacara premiere.

TQG memberi Shakira kemenangan pertamanya pada malam sebelum siaran Latin Grammy Awards 2023 dimulai, karena dianugerahi penghargaan Best Urban Fusion/Performance dalam upacara premiere.

Shakira berhasil mencetak top 10 hit berkat TQG, kolaborasinya dengan sesama bintang Kolombia, Karol G. Seiring dengan mencapai No. 7 di Hot 100, lagu tersebut mencapai No. 1 di Billboard's Global 200 dan Tangga Lagu Latin Populer.

Shakira berpose dengan piala yang diraih dalam Latin Grammy Awards ke-24 di Sevilla, Spanyol, 17 November 2023. Shakira memborong tiga piala dalam Latin Grammy Awards ke-24 dengan kemenangan di kategori Song Of The Year, Best Pop Song, dan Best Urban/Fusion Performance Awards. REUTERS/Jon Nazca

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 Menang 2 Kategori Latin Grammy Awards

Untuk kategori Song of the Year dan Best Pop Song, Shakira memenangkannya berkat lagu kolaborasi dengan DJ dan produser Argentina Bizarrap berjudul Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53. Lagu tersebut menjadi sebuah teguran keras terhadap mantan Shakira, pemain sepak bola Gerard Piqué.

Shakira menyanyikan lirik tentang perpisahan dalam bahasa Spanyol di Bzrp Music Sessions, Vol. 53. "Kamu sering mengatakan bahwa kamu adalah seorang juara / Dan ketika aku membutuhkanmu / Kamu memberikan versi terburukmu," demikian liriknya.

Lagu tersebut membuat Shakira mendapatkan hit 10 besar pertamanya di Billboard 200 dalam lebih dari 16 tahun, mendarat di No. 9 pada Januari lalu. Bzrp Music Sessions, Vol. 53 juga menerima nominasi Latin Grammy Awards 2023 untuk Record of the Year dan Song of the Year.



Penampilan Shakira dan Putranya di Latin Grammy Awards 2023

Shakira naik ke atas panggung Latin Grammy Awards 2023 untuk membawakan lagunya, Acróstico. Shakira memulai penampilannya dengan dikelilingi cermin, sambil menyanyikan lirik lagunya yang dirilis tahun ini. Dia melanjutkan untuk keluar dari cermin dan berjalan ke atas panggung. Kemudian kamera menjauh dari Shakira untuk menampilkan rekaman putra-putranya, Milan dan Sasha menyanyikan lagu tersebut.

Shakira menyanyikan surat cinta untuk anak-anaknya dan memberi tahu mereka bahwa mereka membuatnya merasa lebih baik di tengah masa-masa sulit. Sasha dan Milan masing-masing menjadi sorotan dalam video tersebut, bernyanyi dan bermain piano sementara Shakira melihatnya dengan bangga. Video manis itu diakhiri dengan Shakira yang memeluk anak-anaknya.

GRAMMY | USA TODAY | ENTERTAINMENT TONIGHT

