Raisa Datang ke Grammy Awards 2024 di Los Angeles, Tampil Anggun dan Banjir Pujian

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Raisa Andriana turut menghadiri acara Grammy Awards 2024 di Los Angeles pada Ahad, 4 Februari 2024 waktu setempat. Penampilannya saat jadi salah satu tamu undangan di ajang musik bergengsi itu mencuri perhatian.

"Guys, aku lagi di Grammy," kata Raisa dalam video yang diunggah di akun TikTok pribadinya pada Selasa, 6 Februari 2024. Dia merangkum gelaran acara tersebut dan menambahkan tulisan pada keterangan video berdurasi 1 menit itu, "Momen paling menyenangkan saya bulan ini! Merasa sangat diberkati berada di sini @recordingacademy."

Penampilan Raisa di Grammy Awards 2024

Raisa tampil anggun dibalut busana dari desainer asal Bali, DIGO Designs dengan pulasan makeup dari Makeup Artist Archangela Chelsea. Gaun panjangnya merah marunnya tampak memukau dengan potongan asimetris dan ornamen bunga berwarna emas di sekitar pinggangnya. Selain itu, gaun yang memiliki potomgan setinggi paha tersebut juga menampilkan kaki jenjang Raisa yang mengenakan heels silver berkilau.

Selain busananya yang memesona, Raisa memilih menyempurnakan penampilannya di Grammy Awards ke-66 dengan perhiasan dari jenama lokal, Tulola Designs. Anting-anting emas yang asimetris cocok dengan potongan busananya.

Penampilan Raisa saat menghadiri Grammy Awards 2024. Foto: Instagram/@raisa6690

Sementara untuk riasannya, Raisa memilih tampil dengan makeup soft glamor yang mengutamakan kegetagasan mata. Perpaduan sempurna eyeshadow smokey eyes hitam yang jadi poin utama riasannya dengan lipstik nude glossy menjadi pelengkap yang manis dari gaya penyanyi Indonesia ini di antara jajaran musisi Hollywood.

Tak ingin fokus pada busananya yang anggun sekaligus modern dan chic teralihkan, Raisa hanya menata rambutnya dengan sederhana bergaya updo tinggi. Kedua sisi poninya disisakan untuk menambah kesan feminin pada gayanya tersebut.

Lewat unggahan Istagram, pelantun lagu Could It Be Love itu rupanya tak punya waktu yang panjang untuk persiapan ke Grammy. "The Glam. Mad respects to @archangelachelsea baru landing langsung ngebut ke hotel dan makeupin aku + ngerjain rambutku speedy dalam 30 menit!" tulis Raisa dalam keterangan unggahan Instagramnya, Selasa, 6 Februari 2024.

Momen kedatanyannya di Grammy Awards 2024 dibagikan oleh sang penyanyi lewat unggahan Instagram Story-nya. Ia merekam beberapa momen saat nominasi dibacakan.

Raissa Banjir Pujian dengan Gaya Busana Anggun

Tampil anggun dengan busana dari desainer lokal, foto Raisa di Grammy banjir pujian netizen dan sesama rekan artis. Banyak yang memuji kecantikannya yang dinilai cocok mengenakan busana apa saja dengan parasnya yang tak membosankan.

Najwa Shihab meninggalkan emoji hati untuknya. Sementara Particia Gouw ikut berkomentar, "Juaraaa," melihat penampilan Raisa Adriana.

