Tampil di Today Show, Jungkook BTS Minta Maaf ke Penggemar Lewat Weverse

TEMPO.CO, Jakarta - Jungkook BTS sukses menampilkan debut solonya di Today Show pada Rabu pagi, 8 November 2023. Acara spesialnya itu bahkan menghentikan lalu lintas di sekitar alun-alun di luar studio acara yang berlangsung di New York itu.

Jungkook menyapa penggemar di Amerika Serikat lewat penampilan langsung dari lagu-lagu album solo debutnya yang baru saja dirilis, Golden. Ia membawakan 3 lagu hit barunya, yakni "Standing Next To You," "3D," dan "Seven."

Antrean Mengular BTS ARMY untuk Jungkook

Dukung idolanya, dedikasi ARMY kepada bintang K-Pop tersebut membuat mereka semangat memenuhi acara. Bahkan, ARMY Amerika Serikat sudah mulai mengantre sejak subuh untuk mendapatkan tempat yang bagus.

Meskipun disambut para penonton yang antusias, Jungkook meminta maaf kepada BTS ARMY usai pertunjukannya di Today Show. Member golden maknae itu diketahui segera memberikan pernyataannya di Weverse.

Jungkook meminta maaf kepada para penggemar karena mengaku telah mengacaukan penampilan langsungnya. Ia mengaku kurang menampilkan yang terbaik dari pertunjukannya dalam acara tersebut.

Berdasarkan laporan para penggemar yang hadir di lokasi acara, mereka melihat bahwa Jungkook harus bertahan dalam cuaca yang sangat dingin untuk membawakan lagu-lagu tersebut secara langsung. Tampak agak kesulitan, tapi ia tetap memukau para penonton yang menyaksikan langsung maupun siaran live di layar kaca salurah NBC. Ia tampil memukau dengan vokal dan koreografi yang apik di atas panggung.

Permintaan Maaf dan Janji Tampil Lebih Baik

Dalam pernyataan itu, Jungkook mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk penampilannya itu dan akan melakukan yang lebih baik di lain waktu. "ARMY. Maafkan aku. Aku mengacaukan siaran langsung tadi. Tidak ada alasan, aku akan mencoba melakukan yang lebih baik di penampilan live berikutnya!" ujar Jungkook.

Permintaan maaf Jungkook yang tulus itu pun telah membuat para penggemar bingung. ARMY beramai-ramai menggunakan media sosial, khususnya X, untuk mengungkapkan ketidaksetujuan mereka terhadap Jungkook. Mereka juga berkomentar tak mampu menemukan bagian apa dari penampilan live-nya yang tidak bagus. Para penggemar menilai Jungkook telah menampilkan persembahan live yang terbaik untuk acara tersebut.

ARMY Khawatir

Beberapa penggemar juga merasa khawatir karena Jungkook tampak keras pada dirinya sendiri meskipun cuaca dingin di luar kendalinya. Hal tersebut membuatnya lebih sulit bernapas saat bernyanyi.

Percakapan Jungkook dengan staf pun menjadi sorotan ARMY. "Cuaca sangat dingin sampai-sampai aku tidak bisa bernyanyi. Dan angin bertiup kencang. Sulit untuk bernapas karena angin masuk ke dalam hidung," ujar Jungkook dikutip dari video yang dibagikan oleh @JKK_Times.

"Astaga, aku harap bisa berada di sana untuknya dan mengatakan kepadanya untuk tidak stres karena hal-hal kecil. Dia luar biasa, ARMY akan selalu muncul dan ada di sana. Kami percaya dan tahu bahwa dia adalah yang terbaik," tulis salah satu penggemar yang mengomentari usaha Jungkook BTS tampil di Amerika Serikat.

