Pecahkan Rekor Lagi, Standing Next to You Jungkook BTS Masuk Top 5 Billboard Hot 100

TEMPO.CO, Jakarta - Jungkook BTS kembali pecahkan rekor Billboard. 'Standing Next to You', lagu terbaru dari member golden maknae itu telah memasuki chart single Billboard Hot 100 di posisi ke-5.

Lagu yang belakangan ini sering dinyanyikan secara langsung tersebut menempati posisi kelima di tangga lagu Hot 100 minggu ini. Posisinya berada si belakang 'Cruel Summer' dari Taylor Swift, 'Paint the Town Red' dari Doja Cat, 'Is It Over Now?' milik Taylor Swift dan 'Snooze' oleh SZA.

Pengumuman membahagiakan bagi Army ini diunggah oleh Billboard pada Senin, 13 November waktu setempat di situs resminya. "Lagu ini adalah Top 10 Hot 100 ketiga milik Jungkook," kata Billboard.

Jungkook BTS Pegang Rekor Artis Solo K-Pop

Melalui prestasi tersebut, Jungkook kini memegang rekor 100 entri terpopuler di antara artis solo K-pop. Hal ini terjadi karena enam lagu solonya yang berhasil masuk ke tangga lagu populer di Billboard.

Hot 100 memberi peringkat pada lagu-lagu paling populer minggu ini di Amerika Serikat. Penilaiannya diukur berdasarkan streaming dari genre, pemutaran radio, dan data penjualan.

Masuk Kategori Billboard Global 200

Tak hanya Hot 100, 'Standing Next to You' milik Jungkook BTS juga menduduki puncak Billboard Global 200 dan Billboard Global 200 Excluding United States. Dia berhasil menempati posisi pertama di kedua kategori global Billboard dengan lagu tersebut.

Lagu solo Jungkook lainnya, yakni 'Seven' dan '3D', masing-masing menduduki peringkat kedua dan kesembilan di Global 200 serta peringkat kedua dan kelima di Global 200 Excl. Amerika Serikat.

Vokalis BTS paling muda ini memulai debutnya sebagai penyanyi solo dengan lagu 'Seven' pada Juli lalu. Lagu itu sukses meraih posisi satu di Hot 100 setelah dirilis. Oktober lalu, ia kembali mencapai peringkat pertama lagi dengan lagu 3D.

Untuk kategori album utama Billboard 200, Golden memasuki posisi tersebut di nomor dua yang setara dengan perolehan 210.200 unit album. Album Golden Jungkook BTS memuat 11 lagu, termasuk 'Standing Next to You', 'Seven', dan '3D'.

Kesuksesan 'Standing Next to You'

Menurut Billboard, lagu 'Standing Next to You' telah mencatat 10,6 juta streaming, 400.000 penonton di radio, serta gabungan 99.000 salinan fisik dan digital yang terjual usai dirilis pada 3 November dalam album solo pertama Jungkook, Golden.

Andrew Watt dan Cirkut, produser lagu debut solo Jungkook Seven, yang menjadi hit global musim panas lalu, kembali bekerja sama untuk memproduksi lagu baru tersebut.

