Lisa BLACKPINK Terima Plakat Spotify, Lagu Money Tembus 1 Miliar Streaming

TEMPO.CO, Jakarta - Lisa BLACKPINK dapat plakat silver dari Spotify setelah capai 1 miliar streaming melalui Money. Lisa juga dipastikan menjadi artis selanjutnya yang masuk dalam serial Billions Club milik Spotify.

Pada Senin, 13 November 2023, Instagram Today’s Top Hits mengunggah cuplikan Lisa dalam serial Billions Club. “Selamat telah menjadi artis K-Pop wanita pertama yang lagunya mencapai satu miliar streaming dalam sejarah Spotify! Yay!” ucap Lisa riang dalam video singkat tersebut.

Ia terlihat mengangkat sebuah plakat berwarna silver. Plakat ini hanya diberikan pada musisi-musisi yang berhasil menyentuh 1 miliar streaming di Spotify. Spotify Billions Club The Series merupakan daftar putar yang menunjukkan lagu-lagu dengan jumlah streaming mencapai miliaran.

Prestasi Lagu Money Milik Lisa BLACKPINK

Anggota termuda BLACKPINK itu mengukir sejarah lewat lagunya, Money. Lagu tersebut merupakan B-side track dari single debut solonya LALISA pada November 2021. Video musiknya sendiri telah ditonton 928 juta kali (dan terus bertambah) di YouTube. Bahkan Guinness World Records telah mengkonfirmasi prestasi tersebut, membuktikan bahwa Lisa terus menjadi kekuatan yang kuat di luar penampilan dan lagunya bersama grup.

Saat ini, Lisa memiliki 8,9 juta pendengar bulanan di Spotify dan pada 14 November 2023, Money telah mengumpulkan lebih dari 1 miliar streaming. Lagu ini melampaui lagu terpopuler BLACKPINK di Spotify saat ini, How You Like That yang memiliki 887 juta streaming.

Lisa BLACKPINK di Billions Club Spotify

Today’s Top Hits menulis dalam keterangan videonya. “Memecahkan rekor dan memberikan yang terbaik sambil memasak. @lalalalisa_m adalah orang selanjutnya yang ditunjuk ke dalam Billions Club.”

Dalam episode keempat Spotify Billions Club The Series, Lisa akan memamerkan keterampilan memasaknya dan menceritakan pencapaiannya yang luar biasa. Episode ini menyediakan ruang bagi para penggemar untuk terlibat langsung dengan Lisa secara pribadi, menambahkan sentuhan keterampilan kuliner pada bakat musiknya.

Episode Billions Club Spotify yang menampilkan Lisa BLACKPINK ini akan tayang pada Rabu, 15 November 2023.

GABRIELLA KEZIAFANYA BINOWO | HYPEBEAST | ALLKPOP

