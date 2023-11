Sinopsis Drama Korea Goryeo-Khitan War

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor Goryeo-Khitan War tayang pada 11 November 2023. Disutradarai Jeon Woo Sung dan Kim Han Sol. Dikutip dari My Drama List, Goryeo-Khitan War diadopsi dari novel Goryeo-Khitan War: Sweet Rain in the Winter. Cerita yang ditulis Lee Jung Woo ini berhubungan dengan sejarah periode kedua dan ketiga Perang Goryeo-Khitan.

Sinopsis Goryeo-Khitan War

Dikutip dari Soompi, Goryeo-Khitan War dibintangi Kim Dong Jun sebagai Raja Hyeonjong yang ingin menyatukan Dinasti Goryeo di Korea. Niat itu untuk memenangkan perang melawan Dinasti Liao di Cina yang dipimpin Khitan.

Raja Hyeonjong dinobatkan sebagai kaisar pada usia muda. Ia menjadi penguasa kedelapan Goryeo dan raja yang membantu mendirikan dinasti tersebut. Raja Hyeonjong terkenal bersifat toleran dengan aura karismatik. Ia juga memiliki senyuman dan mata yang lembut.

Setelah menjadi raja pada usia 19 tahun, Hyeonjong mengalami awal yang sulit pada pemerintahannya. Kala itu, kerajaannya diserang oleh pasukan tentara Khitan. Namun, dalam keadaan ini, dia dibantu Jenderal Kang Gam-Chan yang diperankan Choi Soo-Jong.

Keduanya bekerja sama menyatukan rakyat Goryeo dan memimpin perang melawan kekaisaran Khitan. Mereka berhasil menghalau invasi tersebut dan memimpin Goryeo menuju kemenangan.

Goryeo-Khitan War juga mengeksplorasi Jenderal Kang Gam Chan dan pahlawan Goryeo lainnya. Itu termasuk menampilkan perjuangan Yang Gyu pejabat militer pada masa pemerintahan Raja Hyeonjong. Dia memblokir invasi Khitan di Heunghwa Jin jauh sebelum terjadinya perang Goryeo-Khitan.

