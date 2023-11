Promosi Album Solo Jungkook BTS Hadiri 2 Talk Show Ternama di Amerika Serikat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jungkook BTS saat ini sedang merayakan perilisan album solo pertamanya, Golden dengan memulai promosi di Amerika Serikat. Di antaranya, dia akan menjadi bintang tamu di acara bincang-bincang The Tonight Show Starring Jimmy Fallon dan Today Show.

Akun Instagram The Tonight Show Starring Jimmy Fallon membagikan preview penampilan Jungkook saat mengahadiri acara yang dipandu presenter Jimmy Fallon tersebut. Seperti biasanya, pelantun lagu Seven itu tampil mempesona dengan gaya ikoniknya.

Jungkook menampilkan lagu Standing Next To You

Jungkook tampil modis dalam balutan busana kasual mengenakan bomber jacket putih dengan motif bordiran kancing sebagai luaran dan memadukannya dengan kaus putih aksen bolong-bolong. Untuk bawahannya, ia memilih celana jeans berwarna biru gelap yang dilengkapi dengan ikat pinggang.

Sontak, gayanya ini menuai perhatian netizen. Penampilan Jungkook dalam siaran langsung NBC pukul 23:35 waktu New York, Amerika Serikat, itu pun menjadi perbincangan. Tak sedikit yang memberikan komentar positif tentang penampilannya. "Pakaiannya seperti MJ, pangeran pop kami," tulis akun @arir***.

Selain bincang-bincang dengan MC ternama Hollywood, Jimmy Fallon, Jungkook juga menampilkan lagu Standing Next To You. Dalam unggahan Instagram resmi The Tonight Show mengunggah cuplikan performance Jungkook pada malam itu. Tampil ekstra, Jungkook terlihat semangat saat sedang bernyanyi dan dance khusus lagu tersebut bersama para penari latar.

Selihat penampilan Jungkook, para penggemar semakin yakin bahwa idolanya itu adalah seorang bintang pop global. "VOKAL, VISUAL, TARI. DIA BENAR-BENAR Golden Maknae," tulis akun @1sh***.

"Dia mempunyai bakat yang luar biasa, suara dan jangkauan vokalnya GILA dan tariannya ufff," tulis akun @jojo***.

"Bintang pop global? Ya, Kamu layak mendapatkannya," tulis akun @_bangwo***.

Jungkook BTS akan Hadiri Today

Selain tampil dalam acara Jimmy Fallon, Jungkook akan menjadi bintang tamu di Today. Acara tersebut merupakan salah satu acara bincang-bincang pagi terkenal di Amerika Serikat. Tak hanya berbincang-bincangm dia juga akan menampilkan lagu barunya sebagai bagian dari Citi Concert Series di New York.

Penampilan Jungkook di Today Show akan disiarkan secara langsung di NBC pada Rabu, 8 November di Rockefeller Plaza, New York pukul 8 pagi waktu setempat.

