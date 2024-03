Tampil 20 Detik di Jimmy Fallon, Zayn Malik Umumkan Album Baru Room Under the Stairs

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Zayn Malik akan segera merilis album solo terbarunya. Album itu berjudul Room Under the Stairs. Dia terakhir merilis Nobody is Listening tiga tahun yang lalu, tepatnya pada Januari 2021.

Mantan anggota One Direction itu mengumumkan perilisan albumnya saat tampil di acara 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'. Zayn hadir selama 20 detik hanya untuk memperdengarkan potongan lagu terbarunya, "What I Am" dan memberikan sepucuk surat kepada Jimmy Fallon. Surat itu kemudian dibaca oleh Fallon.

“Jimmy, liat ke sebelah kananmu untuk albumku. Single terbaruku “What I Am” akan rilis Jumat ini dari albumku yang akan datang, Room Under the Stairs, 17 Mei. Aku harap kamu akan mendengarkannya,” ucap Fallon.

Melalui akun Instagram pribadinya, Zayn juga telah mengunggah foto berupa sampul albumnya. Salah satu foto yang diunggah pada Rabu, 13 Maret 2024, menampilkan ilustrasi yang didominasi warna biru dan putih. Dalam foto itu juga terdapat siluet wajahnya dengan denah sebuah rumah yang menonjolkan bagian ruang di bawah tangga.

Berisi Intimasi Antara Zayn, Musik, dan Pendengarnya

Satu pekan yang lalu, penyanyi berusia 31 tahun itu juga sempat mengunggah video teaser yang menampilkan potongan-potongan video dan foto disertai narasi mengenai album yang akan datang. “Menurutku tujuan di balik album ini sepenuhnya adalah agar pendengar mendapatkan lebih banyak wawasan tentang diriku secara pribadi sebagai manusia,” ucap Zayn di dalam video.

“Ambisiku, ketakutanku… dan semua itu ada hubungannya dengan itu, dan itulah mengapa ini sangat mentah, kau tahu?” katanya melanjutkan.

Melalui video singkat itu Zayn mengungkapkan keinginannya untuk menciptakan intimasi di antara dirinya, musik, dan juga pendengarnya. “Saya tidak ingin ada orang lain di antara saya dan musik, musik dan orang-orang yang mendengarkannya,” ucapnya.

Video berdurasi 46 detik itu ditutup dengan potongan lagu “What I Am” yang akan rilis besok, Jumat, 15 Maret 2024. Lagu ini menjadi permulaan dari keseluruhan album Room Under the Stairs.

Banyak Menyebut Putrinya

Dalam acara siniar “Call Her Daddy” yang didatangi Zayn tahun lalu, mantan kekasih Gigi Hadid itu merefleksikan kehidupannya sebagai seorang ayah ke dalam lagu yang saat itu ia kerjakan. Termasuk menyebutkan putrinya, Khai, di dalamnya.

“Dan masih banyak lagi narasi yang ada seperti pengalaman kehidupan nyata dan sebagainya. Putriku disebutkan di sana beberapa kali,” katanya tentang karya barunya yangmengejutkan bagi banyak orang.

Diskografi Pertama Zayn Malik bersama Mercury Records

Dilansir dari People, perilisan album ini menjadi penanda dimulainya perjalanan musik Zayn Malik di bawah label Mercury Records. Label rekaman milik Universal Music Group ini juga merupakan rumah yang menaungi musisi Post Malone, Lily Rose, dan Noah Kahan.

HANIN MARWAH NURKHOIRANI | PEOPLE | BILLBOARD

