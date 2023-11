Rekomendasi 5 Drama Korea yang Berkisah Hujan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika alias BMKG memperkirakan, awal musim hujan serentak di Indonesia akan dimulai pada medio November 2023. Menonton drama Korea bertema hujan bisa jadi pilihan untuk mengisi waktu luang di tengah musim pancaroba saat ini..

Beberapa drama Korea telah sukses dalam menyajikan kisah-kisah yang menghadirkan tema hujan dan bencana alam sebagai latar belakang cerita.

Berikut lima drama Korea yang memukau penonton dengan penggambaran dramatis tentang hujan dan bencana alam:

1. The Smile Has Left Your Eyes (2018)

Mengutip iq.com drama ini mengisahkan kisah cinta yang rumit antara Kim Moo-young (diperankan oleh Seo In-guk) dan Yoo Jin-kang (Jung So-min). Hujan seringkali digunakan sebagai metafora dalam drama ini. Adaptasi dari drama Jepang yang berjudul Sora Kara Furu Ichioku no Hoshi. Drama ini bergenre melodrama dan misteri yang mengisahkan tentang kisah cinta yang rumit dan penuh teka-teki.

2. Please Come Back, Mister (2016)

Dikutip dari laman asianwiki.com Drama komedi ini mengisahkan dua pria yang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas dan diberi kesempatan untuk kembali ke dunia manusia sebagai orang lain. Hujan yang turun dalam drama ini seringkali menggambarkan perasaan kesedihan dan kehilangan.

3. Saimdang, Memoir of Colors (2017)

Drama sejarah ini menampilkan kisah nyata tentang seniman Lee Young-ae yang hidup pada masa Dinasti Joseon. Dilansir dari asianwiki.com Meskipun bukan drama utama dengan fokus pada hujan atau bencana alam, elemen cuaca dan alam sering digunakan untuk menciptakan atmosfer dramatis.

4. Something in the Rain (2018)

Dari laman IMDb, drama romantis ini berkisah tentang kisah cinta yang berkembang antara dua teman masa kecil yang bertemu kembali sebagai orang dewasa. Hujan digunakan dalam beberapa adegan penting untuk menggambarkan perubahan emosi dan hubungan antara karakter utama.

5. D-Day (2015)

Mengutip laman asianwiki.com drama ini benar-benar mengambil fokus pada bencana alam, dengan cerita yang berpusat di sekitar bencana gempa bumi di Seoul. Drama Korea ini menggambarkan upaya tim medis yang berjuang untuk menyelamatkan korban dan mengatasi berbagai tantangan di tengah bencana alam yang mengerikan.

