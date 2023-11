Rilis Album Golden Jungkook BTS : Ini Hasil Terbaik Percayalah Kepadaku

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jungkook BTS merilis album debut solo, Golden, hari ini, Jumat 3 November 2023. Album ini sudah lama dinanti Army, sebutan penggemar BTS. Jungkook anggota BTS yang terakhir merilis album solo.

Album Golden Jungkook BTS berisi 10 lagu dan 1 lagu versi explicit. Single utamanya adalah Standing Next To You, yang video klipnya juga dirilis hari ini. Selain berkolaborasi dengan Latto dan Jack Harlow, Jungkook juga bekerja sama dengan Major Lazer. DJ Snake, Shawn Mendes hingga Ed Sheeran.

Menyadari album ini mahakarya yang sudah dinanti-nanti, Jungkook tak ingin melewatkan untuk berterima kasih kepada penggemarnya. Dia menulis pesan menyentuh yang tercetak dalam album tersebut.

Jungkook tunjukkan yang terbaik

Dalam surat itu, Jungkook mengatakan rencana album solo baru terlihat jelas setelah merilis single pertama Seven. feat Latto, dan promosi solo. Lagu itu sempat menduduki posisi teratas Billboard Hot 100 dan berhasil mencapai 1 miliar streaming di Spotify.

"Karena aku adalah seseorang yang selalu bergerak, aku tidak memikirkan apa yang lebih baik, atau apa yang lebih buruk, tapi saat aku memulai promosi soloku, aku berpikir semuanya mulai terlihat," tulisnya.

Meski tidak yakin album ini sempurna dan mungkin ada bagian yang tidak sempurna, bagi Jungkook album solo ini hasil terbaik dari kepercayaan pada dirinya sendiri.

"Daripada berpikir 'Saya bisa melakukan yang lebih baik,' saya hanya berpikir ini adalah yang terbaik yang bisa saya lakukan saat ini. Ini adalah bagaimana saya akan berkembang dan menunjukkan yang lebih lagi di masa depan," ujar pria 26 tahun itu.

Berterima kasih kepada pihak yang membantu album solonya

Jungkook pun berterima kasih kepada setiap orang yang terlibat dalam albumnya. Meski dia menyadari masih banyak kekurangan dalam debut solonya. Namun dia tak patah semangat. Dia pun berjanji akan lebih baik di masa depan sebagai solois, dan bisa membalas orang-orang yang membantunya.

"Saya harap Anda menganggap album ini sebagai awal dari Jungkook sebagai solois. Saat saya mempersiapkan album ini, saya menerima banyak bantuan. Terima kasih kepada mereka yang menghabiskan waktu dan tenaganya untuk saya," Aku akan lebih bersinar lagi di masa depan, dan aku akan menjadi penyanyi yang bisa membalas mereka yang menghabiskan waktu berjam-jam untukku," tulisnya.

Khusus untuk ARMY

Tak ketinggalan Jungkook berterima kasih kepada ARMY, sebutan penggemar BTS. Butuh waktu lama untuk Jungkook mengambil keputusan tentang dirinya sendiri, dan ARMY, menjadi sumber kekuatannya selama ini.

"Saya tidak akan pernah melupakannya. Saya akan menjadi orang yang lebih berkembang dari sekarang, dan sebagai penyanyi, aku akan bekerja keras. Terima kasih banyak. Percayalah padaku. Aku akan membalas kebaikanmu," tandasnya.

