Russell Brand Dituding Lakukan Pelecehan Seksual di Lokasi Syuting Film Arthur

TEMPO.CO, Jakarta - Komedian sekaligus aktor asal Inggris, Russell Brand menghadapi kasus dugaan pelecehan seksual tambahan setelah diselidiki polisi pada September 2023 lalu. Kini, Russell Brand dituduh telah melakukan pelecehan seksual di lokasi syuting film Arthur pada Juli 2010.



Russell Brand Digugat Atas Pelecehan Seksual

Dalam gugatan yang diajukan pada Jumat, 3 November 2023 di Mahkamah Agung New York, seorang aktris yang dirahasiakan identitasnya mengklaim Russell Brand tampak mabuk sambil membawa sebotol vodka ke lokasi syuting sebelum melakukan pelecehan seksual.

Russell Brand disebut memperlihatkan alat kelaminnya kepada perempuan tersebut saat dia duduk di meja sambil menatapnya. Russell Brand memperlihatkan secara terbuka dan jelas di hadapan semua orang di lokasi syuting, termasuk kru studio film yang menganggap perilakunya dapat diterima.

Lebih lanjut dia menuduh Russell Brand mengikutinya ke toilet dan kembali menurunkan celananya, lalu mendorongnya ke dalam bilik dan memaksanya untuk melakukan seks oral padanya.

“Pelecehan seksual terjadi pada hari yang sama ketika saya berada di kamar mandi. Tuan Brand masuk setelah saya dan menyerang saya, ketika anggota kru produksi menjaga pintu dari luar,” demikian isi gugatan itu. “Sebagai akibat dari pelecehan seksual, saya menderita dan terus mengalami rasa malu, malu, dan ketakutan yang luar biasa."



Warner Bros. Ikut Terseret Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Russell Brand

Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam produksi film Arthur, termasuk Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Discovery, MBST Entertainment, BenderSpink dan Langley Park Pictures juga disebut sebagai terdakwa dalam kasus ini. Mereka dituduh lalai dan membantu serta bersekongkol dengan Russell Brand dengan menoleransi kesalahannya di lokasi syuting.

Pelapor merasa dirinya dimanfaatkan sebagai objek dalam proyek film tersebut. Ia mengklaim ada ketidakseimbangan kekuatan yang serius dalam pembuatan film, terutama antara bintang ternama dan mereka yang memiliki peran lebih kecil atau tambahan. “Semua orang biasanya menutup mata terhadap perilaku buruk di lokasi syuting,” katanya.

Russell Brand membintangi film komedi romantis Arthur (2011), sebuah remake dari film tahun 1981 yang dibintangi Dudley Moore sebagai pemeran utama, bersama Helen Mirren, Greta Gerwig, dan Jennifer Garner.



Russell Brand Bantah Lakukan Pelecehan Seksual terhadap 4 Perempuan

Pada September lalu, Russell Brand dituduh melakukan pemerkosaan, penyerangan seksual, dan pelecehan emosional oleh empat perempuan antara tahun 2006 dan 2013. Selama rentang waktu itu juga dia menikah dengan Katy Perry, dan bercerai pada 2012.

Russell Brand terlebih dahulu membantah tuduhan tersebut dalam video YouTube berjudul So, This Is Happening, dengan mengatakan bahwa hubungannya selalu atas dasar suka sama suka.

