Profil Para Pemeran Drakor The Story of Park's Marriage Contract

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor The Story of Park’s Marriage Contract dijadwalkan tayang pada 24 November 2023 hingga 6 Januari 2024. Total ada 12 episode yang tayang tiap Jumat dan Sabtu.

Dikutip dari Times of India, The Story of Park’s Marriage Contract adaptasi dari webtoon berjudul sama yang ditulis oleh Angelique dan Kim Neo Ul yang ilustrasinya oleh Dotda. Berkisah tentang cinta beda zaman antara Park Yeon Woo yang diperankan Lee Se Young, dengan Kang Tae Ha yang diperankan Bae In Hyuk.

Pemeran The Story of Park’s Marriage Contract

1. Lee Se Young

Lee Se Young aktris Korea Selatan naungan Prain TPC. Dia memulai kariernya sebagai aktris cilik dengan membintangi berbagai film dan drama. Adapun di antaranya Jewel in the Palace (2003), When I Turned Nine (2004), Lovely Rivals (2004) dan The Wonder Years (2007).

Popularitasnya meningkat setelah membintangi serial The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop (2016). Berkat serial itu, ia menerima penghargaan Aktris Pendatang Baru Terbaik dalam kategori televisi di Baeksang Arts Award.

2. Bae In Hyuk

Bae In Hyuk aktor dan model Korea Selatan yang lahir di Jeonju pada 4 April 1998. Bae In Hyuk pertama kali debut sebagai aktor ketika mendapat peran dalam film Love Buzz (2019) sebagai Park Seung Jun. Dia muncul kembali di web series pada 2020, yaitu Kiss Goblin dan XX. Ia juga mendapat kesempatan untuk muncul dalam drama Men Are Men dan Was It Love?.

Dia pemeran utama dalam The Spies Who Loved Me. Penampilannya dalam drama itu membuatnya mendapat nominasi dalam kategori Aktor Pendatang Baru Terbaik di MBC Drama Awards 2020.

3. Yoo Seon Ho

Yoo Seon Ho penyanyi dan aktor Korea Selatan. Ia lahir di Incheon, pada 28 Januari 2002. Ia memulai debutnya di dunia hiburan pada 2017. Pada tahun itu ia memulai debutnya sebagai aktor beberapa drama televisi dan variety show, termasuk Rebel Detectives (2017), Rebel Detectives 2 (2018), My Strange Hero (2018), dan Handsome Tigers (2020).

4. Oh Yu Jin

Oh Yu Jin lahir pada 23 Juli 1999. Dia aktris baru di bawah agensi WNY Entertainment. Ia Ia pernah berperan dalam serial drama antara lain Seasons of Blossom (2022), Color Rush 2 (2022), Bulgasal: Immortal Souls (2021-2022), Dark Hole (2021), True Beauty (2020-2021), Find Me in Your Memory (2020), The Cursed (2020), Quiz from God: Reboot (2018-2019).

Sinopsis The Story of Park’s Marriage Contract

Dikutip dari My Drama List, pada abad 19, saat malam pernikahan, suami Park Yeon Woo meninggal setelah mengakui memiliki riwayat penyakit jantung. Park Yeon sangat terpukul, bahkan sebelum dia sempat meratapi suaminya, Park Yeon diculik dan dibuang ke sumur.

Saat dia membuka matanya, Park Yeon melihat suaminya di hadapannya. Melampaui waktu dan ruang, dia berada di Seoul, Korea Selatan pada 21. Bukan dari dalam sumur, dia ditolong dari kolam renang. Si penolong itu Kang Tae Ha, seseorang yang sangat mirip suaminya yang sudah meninggal di abad 19.

Kang Tae Ha penerus SH Seoul Corporation. Dia tak suka membuka diri kepada orang lain karena penyakit jantungnya dan trauma masa kecilnya. Kang Tae Ha memprioritaskan logika daripada emosi. Dia juga tidak tertarik untuk menjalin hubungan romantis.

Namun, kakeknya yang sakit mengatakan kepadanya, sebelum meninggal dia ingin melihat pernikahan cucunya. Demi menuruti keinginan kakeknya, Kang Tae Ha meminta Park Yeon Woo untuk menikah kontrak dengannya. Dari sana kisah bermula.

