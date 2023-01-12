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8 Piala Golden Globe 2023 yang Dimenangkan Film dan Serial Produksi Warner Bros. Discovery

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Marvela

Warner Bros. Discovery memenangkan 8 Piala Golden Globe 2023 meliputi TV Seri Terbaik - Komedi atau Musikal untuk Abbott Elementary, Limited Series Terbaik untuk The White Lotus, Aktor Terbaik dalam Motion Picture - Drama Austin Butler dalam Elvis. Foto: Dok. HBO GO

TEMPO.CO, Jakarta - Serial televisi dan film yang diproduksi oleh Warner Bros. Discovery telah meraih total 8 piala di Golden Globe Awards ke-80. Golden Globe 2023 yang digelar di Beverly Hilton Hotel, California, Amerika Serikat pada Selasa malam, 10 Januari 2023 waktu setempat.

Perusahaan telah mendapatkan pengakuan dalam 3 kategori Program Televisi, termasuk Serial Drama Terbaik untuk House of the Dragon HBO, Serial Televisi Terbaik – Musikal atau Komedi untuk Abbott Elementary dari Warner Bros. Television, dan Limited Series Terbaik, Seri Antologi, atau Film TV untuk The White Lotus HBO. Dari ketiga kemenangan tersebut, Abbott Elementary dari WBTV menjadi program televisi yang paling dihormati.

Selain itu, Warner Bros. Discovery juga mencetak kemenangan akting oleh Austin Butler dalam film Elvis dari Warner Bros. Pictures, Quinta Brunson dan Tyler James Williams dalam Abbott Elementary, Zendaya dalam HBO's Euphoria, dan Jennifer Coolidge dalam The White Lotus.

Simak: Austin Butler Menang sebagai Aktor Film - Drama Terbaik di Golden Globe 2023

HBO Max menerima 4 Golden Globes akan 3 HBO Original series: Euphoria, House of the Dragon, dan The White Lotus. Warnes Bros. Television memenangkan tiga penghargaan untuk Abbott Elementary, dan Warner Bros. Pictures memenangkan satu penghargaan untuk Elvis.

Berikut adalah daftar lengkap pemenangnya:

BEST TELEVISION SERIES – DRAMA
House of the Dragon | HBO Original

BEST TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY
Abbott Elementary | Warner Bros. Television

BEST TELEVISION LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
The White Lotus | HBO Original

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A MOTION PICTURE – DRAMA
Austin Butler, Elvis | Warner Bros. Pictures

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY
Quinta Brunson, Abbott Elementary | Warner Bros. Television

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SERIES – DRAMA
Zendaya, Euphoria | HBO Original

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
Jennifer Coolidge, The White Lotus | HBO Original

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE IN A MUSICAL-COMEDY OR DRAMA TELEVISION SERIES
Tyler James Williams, Abbott Elementary | Warner Bros. Television

Baca juga: Kisah Musisi Legendaris Dunia, Elvis akan Tayang Perdana di Festival Film Cannes

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Warner Bros. DiscoveryGolden Globe 2023Golden GlobeHouse of the DragonAustin Butler



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