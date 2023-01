8 Piala Golden Globe 2023 yang Dimenangkan Film dan Serial Produksi Warner Bros. Discovery

TEMPO.CO, Jakarta - Serial televisi dan film yang diproduksi oleh Warner Bros. Discovery telah meraih total 8 piala di Golden Globe Awards ke-80. Golden Globe 2023 yang digelar di Beverly Hilton Hotel, California, Amerika Serikat pada Selasa malam, 10 Januari 2023 waktu setempat.

Perusahaan telah mendapatkan pengakuan dalam 3 kategori Program Televisi, termasuk Serial Drama Terbaik untuk House of the Dragon HBO, Serial Televisi Terbaik – Musikal atau Komedi untuk Abbott Elementary dari Warner Bros. Television, dan Limited Series Terbaik, Seri Antologi, atau Film TV untuk The White Lotus HBO. Dari ketiga kemenangan tersebut, Abbott Elementary dari WBTV menjadi program televisi yang paling dihormati.

Selain itu, Warner Bros. Discovery juga mencetak kemenangan akting oleh Austin Butler dalam film Elvis dari Warner Bros. Pictures, Quinta Brunson dan Tyler James Williams dalam Abbott Elementary, Zendaya dalam HBO's Euphoria, dan Jennifer Coolidge dalam The White Lotus.

HBO Max menerima 4 Golden Globes akan 3 HBO Original series: Euphoria, House of the Dragon, dan The White Lotus. Warnes Bros. Television memenangkan tiga penghargaan untuk Abbott Elementary, dan Warner Bros. Pictures memenangkan satu penghargaan untuk Elvis.

Berikut adalah daftar lengkap pemenangnya:

BEST TELEVISION SERIES – DRAMA

House of the Dragon | HBO Original

BEST TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY

Abbott Elementary | Warner Bros. Television

BEST TELEVISION LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

The White Lotus | HBO Original

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A MOTION PICTURE – DRAMA

Austin Butler, Elvis | Warner Bros. Pictures

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY

Quinta Brunson, Abbott Elementary | Warner Bros. Television

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SERIES – DRAMA

Zendaya, Euphoria | HBO Original

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

Jennifer Coolidge, The White Lotus | HBO Original

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE IN A MUSICAL-COMEDY OR DRAMA TELEVISION SERIES

Tyler James Williams, Abbott Elementary | Warner Bros. Television

