Mira Lesmana Ingin Petualangan Sherina 2 Bangkitkan Kenangan Penontonnya

TEMPO.CO, Jakarta - Film Petualangan Sherina 2 akan dirilis pada 28 September 2023. Hadir sebagai film musikal, produser Mira Lesmana ingin memberikan sesuatu yang baru dan membawa kenangan bagi pemirsa Indonesia dewasa ini.

Film pertamanya, Petualangan Sherina, dirilis pada tahun 2000. Saat itu beberapa kali diadaptasi ke dalam drama musikal dan sukses menggaet banyak penonton. Karena hal tersebut, tim produksi berharap animo masyarakat terhadap Petualangan Sherina 2 juga tinggi.

Mira mengatakan pertunjukan-pertunjukan musikal panggung tengah digemari saat ini. "Mungkin saya rasa anak-anak muda ini menemukan sesuatu yang baru ya dalam musikal ini. Sesuatu yang menarik, sesuatu yang mereka juga suka lakukan, seperti halnya kenapa festival-festival selalu ramai. They like to sing along,” ujarnya dalam temu media di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Agustus 2023.

Apalagi melihat perkembangan bioskop di Indonesia saat ini. Meski kebanyakan orang mengira perfilman Indonesia sulit pulih setelah pandemi, nyatanya semakin banyak orang yang menonton film di bioskop.

Namun Mira tidak menyangkal jumlah film Indonesia sedang menurun. “Mungkin salah satunya adalah karena banyaknya platform OTT (over-the-top) sehingga semua sibuk membuat serial, membuat konten-konten untuk OTT. Sementara kita punya SDM-nya tidak mencakup untuk bisa melakukan semuanya. Kalau buat saya, penting sekali sinema itu tidak dilupakan,” tambahnya.

Petualangan Sherina 2

Film Petualangan Sherina 2 termasuk film musikal dengan adegan aksi dan petualangan yang dilagukan. Proses penulisan naskahnya melibatkan lima orang, termasuk Mira, sutradara Riri Riza, Jujur Prananto, Sherina Munaf dan Virania munaf.

Melalui proses penulisan detail yang melibatkan lima orang tersebut, Mira mengaku tidak memiliki patokan khusus untuk target penonton. Baginya yang terpenting dapat membangkitkan kenangan penonton terhadap film pertama Petualangan Sherina.

“Kalau melihat animo penonton sekarang, tentunya saya berharap dia (sequel) bisa menembus box office. Saya berharap penonton akan mau datang seperti dulu yang pertama. Mau berbondong-bondong datang mengajak keluarga untuk menonton film ini, dan kembali menemukan kenangan-kenangan yang dulu mereka miliki dan bisa membuat kenangan baru hari ini,” tutup Mira dengan antusias.

GABRIELLA KEZIAFANYA BINOWO

