7 Film dan Serial yang Tayang di Prime Video Maret 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Prime Video menghadirkan berbagai tayangan seru pada bulan Maret 2024. Film-film Indonesia seperti Petualangan Sherina 2, Sijjin, serial Ellyas Pical, hingga film dokumenter J-Hope BTS.

Beberapa film mancanegara yang akan diputar di Prime Video antara lain Ricky Stanicky yang dibintangi John Cena, dan Road House, yang dibintangi Jake Gylenhall. Kalau belum sempat menonton di bioskop, jangan lewatkan film-film dan serial berikut ini di Prime Video.

1. Petualangan Sherina 2

Petualangan Sherina 2 menceritakan kehidupan Sherina (Sherina Munaf) dewasa yang bekerja sebagai jurnalis. Pertemuan tidak sengaja dengan sahabat kecilnya, Sadam (Derby Romero) membuat mereka kembali bernostalgia di Kalimantan. Persahabatan mereka pun diuji saat kelompok kriminal mencuri seekor anak orangutan. Nantikan petualangan Sherina dan Sadam di Kalimatan pada 7 Maret 2024

2. Sijjin

Film Sijjin menceritakan kisah Irma (Anggika Bolsterli) yang jatuh cinta dengan Galang, (Ibrahim Risyad), sepupunya sendiri. Demi mendapatkan cinta Galang seutuhnya, Irma meminta seorang dukun untuk mengirim santet kepada istri Galang. Apakah Irma berhasil merebut hati Galang? Nantikan film Sijjin pada 17 Maret 2024.

3. Ellyas Pical

Sesuai judulnya serial ini mengangkat kisah nyata petinju legendaris Indonesia Ellyas Pical. Diperankan oleh Denny Sumargo, serial ini menceritakan awal mula Ellyas Pical meniti karier sebagai petinju. Meski memiliki keterbatasan pendengaran, kemampuan bertarungnya membuka jalan untuk Ellyas menjadii petinju. Saksikan kisah perjalanan karier Ellyas Pical pada 21 Maret 2024.

4. Srimulat: Hidup Memang Komedi

Film Srimulat: Hidup Memang Komedi menyoroti kisah menarik dari grup lawak ikonik Indonesia, Srimulat. Bagaimana perjalanan grup ikonik yang terkenal di tahun 1980-an itu? Nantikan di Primer Video mulai 28 Maret 2024.

5. Hope on the Street

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

ARMY, penggemar BTS, tentu tak sabar menanti serial dokumenter HOPE on the Street. Ada enam episode yan gmenceritakan kecintaan J-Hope BTS terhadap menari. Ikuti perjalanan J-Hope dan mantan instrukturnya, menjelajahi jalanan Osaka, Seoul, Paris, New York, dan Gwangju, bertemu penari jalanan inspiratif, mulai 28 Maret 2024.

6. Ricky Stanicky

Film ini menceritakan tiga sahabat yang memiliki lelucon masa kecil lalu berubah menjadi petaka. Mereka menciptakan sosok khayalan bernama Ricky Stanicky untuk keluar dari masalah. Sampai akhirnya mereka mempekerjakan seorang aktor tak dikenal untuk berpura-pura menjadi Ricky. Film yang dibintangi John Cena, Zac Efron, Andrew Santino, dan Jermaine Fowler ini akan ditayangkan pada 7 Maret 2024.

7. Road House

Road House menceritakan mantan petarung UFC, diperankan Jake Gyllenhaal yang bekerja sebagai bouncer di sebuah bar pinggrian di Florida Keys. Film ini akan tayang pada 21 Maret 2024.

8. Invincible Season 2 Part 2

Serial Invible Season 2 Part 2 berdasarkan komik inovatif karya Robert Kirkman, Cory Walker, dan Ryan Ottley. Ceritanya fokus pada Mark Grayson, lelaki berusia 18 tahuun yang terlihat seperti lelaki. Ayahnya pernah menjadi pahlawan super terkuat di bumi. Saksikan perjuangan Mark membangun kembali hidupnya, sembari menghadapi sejumlah ancaman baru mulai 14 Maret.

Pilihan editor: 7 Rekomendasi Film dan Serial Terbaru Prime Video Februari 2024