Alasan Lee Joon Gi Tidak Makan Nasi dan Tepung Sejak 7 Tahun Lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Lee Joon Gi sudah tidak mengonsumsi karbohidrat sejak 7 tahun lalu. Ia berhenti makan nasi dan tepung, sehingga kini makanan pokoknya adalah tahu dan telur.

Ketika menjadi bintang tamu di acara You Quiz on The Block yang tayang pada Rabu, 30 Agustus 2023, Lee Joon Gi mengaku awalnya karena sering melakoni adegan laga di dalam drama atau film yang dibintanginya.

"Ini adalah pengetahuan saya sendiri yang saya kembangkan saat melakukan banyak akting laga. Saya banyak terluka dan meradang saat melakukan (adegan aksi) sendiri. Khususnya, tepung menyebabkan peradangan di tubuh, jadi saya mulai berhenti (makan)," kata Lee Joon Gi.



Lee Joon Gi Merasa Tubuhnya Lebih Ringan

Aktor 41 tahun ini cukup sulit beradaptasi untuk tidak makan nasi dan tepung, namun setelah dijalani lebih dari 2 tahun ia mulai merasa ada perubahan pada tubuhnya. Setelah berhenti makan nasi dan tepung, Lee Joon Gi mulai terbiasa mengonsumsi telur dan tahu sebagai makanan pokoknya.

"Saya menderita selama 1 hingga 2 tahun pertama, namun saat saya melanjutkannya. Saya merasa itu sangat bagus dan tubuh saya juga menjadi lebih ringan," katanya.

Setelah kesuksesan film The King and the Clown (2005), Lee Jun Ki melakukan upaya terus menerus untuk melepaskan diri dari citra Gonggil. Dalam usahanya, ia menantang dirinya sendiri dengan mengambil genre yang berbeda.

"Film The King and the Clown adalah hadiah yang luar biasa, namun di sisi lain, banyak ulasan yang mengatakan bahwa Lee Joon Gi memiliki pesona Gonggil dan androgini. tapi itu akan berakhir di situ. Saya butuh sesuatu untuk melarikan diri, tapi saya pikir itu adalah tindakan," katanya.

Oleh karena itu, Lee Jun Ki memilih Time Between Dog and Wolf sebagai proyek drama pertamanya. Lee Jun Ki menyatakan bahwa ia menunjukkan tekadnya dengan melakukan akting pemeran pengganti tanpa pemeran pengganti. "Setidaknya aku ingin dievaluasi dengan baik sebagai seorang aktor," katanya.

