8 Episode One Piece Live Action Tayang Hari Ini di Netflix

TEMPO.CO, Jakarta - Serial live action dari salah satu manga terlaris dunia, One Piece tayang mulai hari ini, Kamis, 31 Agustus 2023 di Netflix. Total ada 8 episode yang akan tayang sekaligus pukul 14.00 WIB.

One Piece adalah karya fenomenal Eiichiro Oda dan menjadi salah satu seri manga terlaris sepanjang masa dengan jutaan penggemar di seluruh dunia. Netflix berkerja sama dengan Tomorrow Studios dan Shueisha, serta menggandeng Eiichiro Oda sebagai produser eksekutif. Live action One Piece ini akan dimulai dari awal kisah Luffy.



Kisahnya mengikuti Monkey D. Luffy, sang petualang muda yang selalu mendambakan kebebasan. Ia berangkat dari desa kecilnya dalam sebuah perjalanan untuk menemukan harta karun berharga, One Piece, demi menjadi Raja Bajak Laut. Namun untuk menemukan harta karun tersebut, Luffy harus membentuk kawanan kru ideal sebelum mendapatkan kapal untuk berlayar dan menjelajahi lautan, menyalip angkatan tentara laut, serta mengatasi segala ancaman dari musuh.

Serial live action One Piece. Dok. Netflix

Pemeran utama yang bermain di serial ini antara lain adalah Inaki Godoy (Monkey D. Luffy), Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp), dan Taz Skylar (Sanji).



Review Episode Pertama Live Action One Piece

Tempo berkesempatan untuk menyaksikan episode pertama live action One Piece satu hari lebih awal sebelum tayang di Netflix. Sebagai pembuka, penonton akan langsung dikenalkan dengan tokoh utama, Monkey D. Luffy yang berambisi untuk menjadi Raja Bajak Laut. Seiring perjalanannya, Luffy mulai bertemu dengan karakter-karakter lain dan mengajak mereka bergabung sebagai tim kapalnya untuk menemukan harta karun legendaris, One Piece.

Serial live action One Piece. Dok. Netflix

Adegan pertarungan yang disajikan terasa begitu intens. Efek visualnya juga tidak mengecewakan. Para karakter mampu menyesuaikan diri mereka sesuai dengan penggambaran tokoh yang di anime-nya. Beberapa kisah masa lalu Luffy tersampaikan dengan jelas sehingga akan membantu penonton yang belum pernah menonton anime One Piece sebelumnya.

Mungkin bagi penggemar One Piece akan merasakan adanya bagian-bagian kecil yang dihilangkan untuk live action ini. Itu karena satu episode live action One Piece mengadaptasi beberapa episode dari seri anime-nya. Namun secara keseluruhan penonton tetap bisa menikmati adegan-adegan penting yang dikemas begitu apik.



Kapal Going Merry One Piece Ada di PIK

Replika kapal Going Merry One Piece di COVE at Batavia PIK mulai 30 Agustus hingga 3 September 2023. Dok. Netflix

Sebagai perayaan menyambut perilisan live action One Piece, Netflix replika kapal Going Merry yang sangat ikonik. Para penggemar bisa mendapatkan kesempatan untuk merasakan pengalaman unik menjadi Kru Topi Jerami. Berbagai spot foto menarik di atas kapal bisa dinikmati para pengunjung, termasuk detail kepala kambing di bagian depan. Ada replika buah Gomu Gomu, siput Den Den Mushi, pohon jeruk Nami, meriam hingga bagian kemudi kapal. Bagi penggemar yang sudah mendaftarkan diri dapat mengunjungi replika kapal Going Merry hingga Minggu, 3 September di area COVE at Batavia PIK.

