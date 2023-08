Rayakan Ulang Tahun ke-40, Luna Maya Bikin Festival LUNACHELLA dan Ungkapan Cinta Maxime Bouttier

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris dan pengusaha, Luna Maya merayakan ulang tahunnya dengan cara istimewa. Ia menggelar festival LUNACHELLA yang mengadaptasi festival musik dan seni Coachella di Amerika Serikat. Festival ini digelar di Bali, Rabu, 30 Agustus 2023. Konsep acara ini para sahabat bintang film Suzzanna itu datang menonton konser musik yang menyajikan booth makanan dan mereka bebas menari. Acara yang bertajuk Luna 4.0 itu terkesan mewah dan berkelas.

Salah satu tamu yang hadir, Vidi Aldiano, membagikan pengalamannya datang ke LUNACHELLA. Ia mengunggah foto-foto kehadirannya di festival itu di halaman Instagramnya. "LUNACHELLA! Selamat ulang tahun untuk orang yang paling baik dan juga paling rendah hati yang pernah aku temui! Kami mencintaimu hingga ke bulan, @lunamaya," tulisnya.

Vidi Aldiano Anggap Luna Maya Telah Tetapkan Standar Tinggi

Vidi memuji perempuan yang kerap disebut Ratu Bulan itu telah menerapkan standar tinggi dalam merayakan ulang tahun. "Benar-benar bikin standard pesta ulang tahun jadi ketinggian. Aries Party tahun depan harus bikin apa gue, Lun?" tulisnya sambat. Setiap tahun, Vidi bersama geng Aries, kerap menggelar pesta bersama BCL.

LUNACHELLA ini dihadiri para sahabat Luna seperti Ayu Dewi, Melaney Ricardo, Edric Tjandra, Marianne Rumantir, Aero Aswar, Tara Basro, Daniel Adnan, Vidi Aldiano, hingga Anya Geraldine. Mereka bersuka cita seharian merayakan sang bintang yang kini kian terbuka memperlihatkan hubungan kekasih dengan aktor, Maxime Bouttier. Di LUNACHELLA, Maxime pun seolah menegaskan dia adalah calon pendamping hidup Luna Maya.

Ungkapan Cinta Maxime Bouttier

"I love you so much," kata Maxime di tengah acara yang disambut riuh tepukan tamu lain. "Kita pernah ada kerja sama beberapa sinetron," ucapnya.

Kalimat ini mengundang Melaney Ricardo menggoda pria yang berusia sepuluh tahun lebih muda dari Luna Maya itu. "Jadi pertama kali enggak naksir?" goda Melaney yang disambut Maxime dengan bahasa tubuh membungkuk untuk menghormati Luna. "Manggilnya Tante," kata Melaney meneruskan ledekannya.

Keduanya menunjukkan saling mencintai. Mereka menyanyi di atas panggung. Maxime, yang bermain di film Hollywood, Ticket to Paradise bersama Julia Roberts dan George Clooney itu tak sungkan memeluk dan mencium pipi kekasihnya. Semua bahagia melihat kemesraan mereka.

