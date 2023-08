Catat Tanggalnya, Ini 5 Film dan Drama Korea Tayang September 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - September segera tiba. Sejumlah film dan drama Korea berbagai genre dijadwalkan tayang pada September 2023. Ada yang musim pertama, ada juga yang season kedua yang telah dinantikan penggemar. Apalagi dengan sebanyak bintang berbakat yang melakoni karakter - karakternya. Berikut film dan drama Korea yang tayang pada September 2023, baik yang tayang di tvN, JTBC, SBS, hingga Netflix.

1. A Time Called You

Drama Korea berjudul A Time Called You akan tayang melalui kanal resmi Netflix mulai 8 September mendatang. Drama Korea berjumlah 12 episode ini menceritakan perjalanan waktu kembali ke masa lalu. Di mana wanita yang sedang berduka cita, secara ajaib melakukan perjalanan waktu ke 1998. Ia kemudian bertemu dengan seorang pria yang sangat mirip dengan mendiang cintanya.

Dilansir dari koreaboo.com, drama bergenre romantis ini diadaptasi dari serial televisi Taiwan, Someday Or One Day (2019-2020) oleh Huang Tien-jen. Pemeran utama drama ini yakni Ahn Hyo-seop dan Jeon Yeo-been.

2. Arthdal Chronicles: The Sword of Aramoon

Arthdal Chronicles: The Sword of Aramoon merupakan season kedua dari Arthdal Chronicles yang tayang pada 2029 lalu yang mengusung genre historis an fantasi. Pada season keduanya yang tayang mulai 9 September 2023, akan menceritakan delapan tahun pascaperistiwa di musim pertama. Kerajaan Arthdal milik Tagon dan Persatuan Ago milik Eun-seom akan berperan.

Drama sebanyak 12 episode ini dibintangi Lee Joon-gi, Shin Se-kyung, Jang Dong-gun, dan Kim Ok-vin. Lee Joon-gi menggantikan Song Joong Ki memerankan dua karakter sekaligus, yakni Eun-seom dan Sa Ya. Adapun Shin Se-kyung menggantikan Kim Ji Won sebagai Tanya. Arthdal Chronicles: The Sword of Aramoon dapat Anda saksikan di platform tvN dan Disney+.

3. Sleep

Sleep juga menjadi salah satu film Korea yang akan mulai ditayangkan pada 6 September 2023 mendatang. Film bergenre horor dan misteri ini menceritakan tentang seseorang yang mengalami banyak gangguan selama hamil. Termasuk saat tidur seperti sleepwalking hingga gangguan yang diprediksi berasal dari dukun. Film ini dibintangi oleh Jung Yu-mi dan Lee Sun-kyun sebagai tokoh utama.

4. Hyo Shim’s Independent Life

Drama Korea Hyo Shim’s Independent Life dijadwalkan tayang mulai 16 September 2023 mendatang. Drama bergenre melodrama mengisahkan seorang perempuan yang hidup mandiri setelah mengalami kesulitan karena mengambil penuh tanggungjawab atas keluarganya.

Drama satu ini cocok ditonton bagi Anda yang menyukai drama keluarga Melodrama. UEE dan ha Jun didapuk menjadi pemeran utama drama yang tayang di KBS2 sebanyak 50 episode ini.

5. Road To Boston

Road To Boston akan tayang pada 27 September 2023 mendatang. Film Korea satu ini berkisah tentang kegembiraan para atlet Korea yang mengikuti Boston International Marathon pada tahun 1947, ajang maraton internasional pertama yang diadakan sejak Perang Dunia II.

Film bergenre sejarah atau biografi ini mengambil latar waktu tahun 1947, dua tahun setelah pembebasan Korea dari pemerintahan kolonial Jepang. Seorang pelari maraton berusia 24 tahun, Suh Yun-Bok yang diperankan Im Si-Wan tengah mempersiapkan Boston Marathon ke-51 mendatang. Ia berlatih bersama dengan Pelatih Kepala Son Kee-Jung yang dilakonkan Ha Jung-Woo dan Pelatih Nam Seung-Ryong yang diperankan Bae Sung-Woo.

Pelatih Kepala Son Kee-Jung pernah menyabet medali emas di Olimpiade Berlin 1936, tetapi karena Korea berada di bawah kekuasaan kolonial Jepang pada saat itu, ia mengenakan bendera Jepang di dadanya. Karenanya, Son Kee-Jung sangat ingin muridnya Sun Yun-Bok menang di Boston Marathon ke-51 sambil mengenakan bendera Korea di dadanya. Setelah melalui banyak kesulitan untuk sampai ke Boston, mereka akhirnya tiba satu minggu sebelum perlombaan dimulai.

