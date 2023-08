Cha Eun Woo Bahas Chemistry di Pembacaan Naskah Drama A Good Day to Be a Dog

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Cha Eun Woo menjadi pemeran utama dalam drama terbaru yang akan datang berjudul A Good Day to Be a Dog. Anggota grup K-pop ASTRO itu memerankan karakter guru yang takut pada anjing.

Berdasarkan webtoon, A Good Day to Be a Dog adalah drama romantis fantasi tentang seorang perempuan yang dikutuk untuk berubah menjadi seekor anjing ketika dia mencium seorang pria. Namun, satu-satunya orang yang dapat membatalkan kutukannya adalah seorang pria yang takut pada anjing karena peristiwa traumatis yang tidak dapat diingatnya lagi.



Cha Eun Woo berperan sebagai Jin Seo Won, rekan kerja Han Hae Na (Park Gyu Young) dan sesama guru yang takut pada anjing karena trauma masa lalu. Selama agenda pembacaan naskah, Cha Eun Woo tampil memikat dengan kemiripannya dengan tokoh yang diperankan. Cha Eun Woo mengatakan bahwa chemistry para pemain A Good Day to Be a Dog begitu bagus.

“Kami semua berpartisipasi dalam pembacaan naskah bersama, dan kami bersenang-senang karena chemistry kami sangat bagus. Jika kalian melihat chemistry secara keseluruhan dengan nyaman sambil tersenyum, kalian akan dapat menonton drama ini dengan lebih menyenangkan," kata Cha Eun Woo setelah pembacaan naskah selesai.



Park Gyu Young berperan sebagai Han Hae Na, digambarkan sebagai perempuan cantik, cerdas, dan sempurna yang memiliki kepribadian menyenangkan. Meskipun tampak memiliki kehidupan yang mudah, dia dikutuk untuk berubah menjadi seekor anjing setiap kali dia dicium.

“Romansa antara seorang perempuan yang berubah menjadi seekor anjing dan seorang pria yang sangat membenci anjing terasa menawan bagiku. Tolong tunjukkan banyak minat dan cinta," kata Park Gyu Young.

Sementara lawan main Cha Eun Woo dan Park Gyu Young, Lee Hyun Woo bertransformasi menjadi Lee Bo Kyum, yang memiliki sisi tajam di balik senyum ramahnya. Aktor tersebut menunjukkan kemampuan aktingnya yang solid dengan dengan mudah beralih dari sisi penuh kasih sayang hingga menunjukkan sifat dinginnya.

“Pemirsa akan dapat lebih menikmati (drama) jika mereka menonton sambil membandingkan betapa sinkronnya webtoon dengan drama," kata Lee Hyun Woo.

A Good Day to Be a Dog digarap oleh sutradara Kim Dae Woong dan penulis naskah Baek In Ah. Drama Korea ini akan tayang perdana pada Oktober 2023.

SOOMPI | ETNEWS

