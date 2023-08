Profil DPR IAN yang Disebut Telah Menolong Vidi Aldiano

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nama penyanyi Korea Selatan, DPR IAN, menjadi topik hangat usai disebut dalam unggahan terbaru penyanyi Indonesia, Vidi Aldiano. Pelantun lagu 'Nuansa Bening' tersebut mengungkapkan bagaimana penyanyi yang bernama asli Christian Yu tersebut menolongnya dalam melewati masa-masa sulit.

Melalui keterangan unggahannya, Vidi Aldiano mengaku masih berjuang mengatasi rasa cemas dan depresi, terutama pada 2019-2020 lalu. Saat itu, Vidi mulai mendengarkan lagu-lagu karya Dream Perfect Regime (DPR) dan menjadi penggemarnya. Berkat pengaruh yang diberikan DPR IAN, Vidi pun akhirnya berhasil bangkit mengatasi rasa cemas dan depresi yang dideritanya.

“Bukan waktu yang mudah bagi saya untuk berkarya dan juga menghadapi semua suara di kepala saya pada masa itu. Lalu, suatu hari saya diperkenalkan dengan karya-karya para anggota DPR di masa pandemi ini, dan saya menjadi penggemarnya tidak hanya karena karya-karyanya, tetapi juga kepribadiannya. Terutama @dprian,” tulis Vidi Aldiano dalam keterangan unggahannya di Instagram pada Senin, 28 Agustus 2023.

Setelah hanya bisa mengaguminya dari jarak jauh, Vidi Aldiano akhirnya bisa bertemu langsung dengan DPR IAN. Pertemuan perdana tersebut berlangsung di belakang panggung Asian Sound Syndicate di JIEXPO Kemayoran, Jakarta. DPR IAN menjadi salah satu penampil pada hari kedua festival musik tersebut, Minggu malam, 27 Agustus 2023. Kesempatan tersebut pun tidak disia-siakan Vidi Aldiano untuk mengobrol dan berfoto bersama sang idola.

Lantas, siapa sebenarnya DPR IAN tersebut? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Profil Singkat DPR IAN

Christian Yu atau yang dikenal juga sebagai DPR IAN adalah seorang penyanyi, produser, sutradara, dan pemimpin redaksi dari Dream Perfect Regime (DPR). Pria yang memiliki nama Korea Yu Ba Rom ini juga merupakan mantan pemimpin dan anggota boy group C-CLOWN. Kala itu, dia menggunakan nama panggung Roma, sebelum C-CLOWN dibubarkan pada 2015 lalu.

Setelah grupnya bubar, Christian Yu kemudian mendirikan Dream Perfect Regime (DPR) yang merupakan sebuah grup musik dan video multi-genre. Dia merupakan CEO dan Direktur Visual DPR yang terkenal karena kemampuannya memotret visual yang memukau untuk video musik DPR.

Melansir laman Kpopping, beberapa karya DPR IAN yang paling menonjol sebagai Direktur Visual adalah video musik ‘BORDERS’ oleh Amber Liu, ‘COULD YOU BE MINE’ oleh PHANTOM, ‘HOLUP!’ oleh BOBBY, ‘BODY’ oleh MINO, ‘Movie Shoot’ oleh Loco, hingga ‘WAKE ME UP’ oleh Taeyang.



Biodata Singkat DPR IAN

- Nama asli: Christian Yu

- Nama Korea: Yu Ba Rom

- Nama panggung: IAN

- Tempat lahir: Sydney, Australia

- Tanggal lahir: 6 September 1990

- Profesi: Rapper, Penyanyi, Sutradara, Videografer

- Grup: DPR

- Tahun debut: 2012

- Zodiak: Virgo

- Golongan darah: A

- Kewarganegaraan: Korea Selatan – Australia

- Pendidikan: University of Sydney

- Media sosial: @dprian (Instagram), @DPRIAN_ (Twitter)



Perjalanan Karier DPR IAN

DPR IAN sudah menyukai musik sejak dia masih kecil. Lahir dan besar di Australia, pada usia 18 tahun IAN akhirnya memilih terbang ke Korea Selatan untuk mengejar mimpinya menjadi seorang dancer. Empat tahun berselang, IAN pun memulai kariernya di dunia hiburan Korea dengan debut bersama boy group C-CLOWN.

Bersama grup yang berada di bawah naungan agensi Yedang Entertainment tersebut, IAN debut sebagai leader, main rapper, sekaligus main dancer dari C-CLOWN. Dia pun memiliki nama panggung Roma. Selain IAN, C-CLOWN saat itu memiliki lima anggota lain, yakni Ray, Siwoo, Kangjun, T.K, dan Maru.

Setelah tiga tahun debut, grup tersebut mengumumkan pembubarannya pada Oktober 2015. Hal itu pun dikonfirmasi IAN melalui akun media sosial Twitter pribadinya selaku pemimpin grup. Selama berkarier sebagai grup, C-CLOWN telah merilis beberapa karya, seperti enam single dan empat mini album, yakni Not Alone, Young Love, Shaking, dan Let’s Love.

Tak lama setelah pembubaran C-CLOWN, Christian Yu pun mulai menggunakan nama DPR IAN sebagai nama panggungnya. Dia mendirikan label independen Dream Perfect Regime (DPR) dan menjabat sebagai CEO sekaligus Direktur Visual.

Pada Oktober 2020, DPR IAN pun memulai debut solonya dengan merilis single digital berjudul So Beautiful. Dia juga merilis single kolaborasi bersama DPR Live dan CL yang berjudul “No Blueberries’. Sejak saat itu, DPR IAN pun menggemparkan pencinta Kpop dengan citra barunya.

Karya-karya DPR IAN

Sebagai seorang rapper, penyanyi, produser dan sutradara, DPR IAN telah menghasilkan banyak karya selama perjalanan kariernya. Berikut beberapa karya yang dimiliki DPR IAN:

Album:

- Moodswings In To Order (2022)

- Moodswings In This Order (2021)

Single:

- Peanut Butter & Tears (2023)

- Ballroom Extravaganza (2022)

- No Beautiful (2020)

- No Blueberries (2020)

- OST dan Kolaborasi:

- DPR Archives (bersama DPR LIVE dan DPR Cream)

- ‘Always Rising’ (feat Rich Brian dan NIKI) untuk film Marvel, Shang-Chi and The Legends of The Ten Rings

Sebagai Sutradara MV:

- "Time Lag 2" - P-Type (2015)

- "Body" - Mino WINNER (2016)

- "Hol Up" - Bobby IKON (2016)

- "Movie Shoot" - Loco (2016)

- "Borders" - Amber Liu (2016)

- "Could You Be Mine?" - PHANTOM (2016)

- "Friends" - GREE & Rudals (2016)

- "Wake Me Up" - Taeyang BIGBANG (2017)

