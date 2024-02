Vidi Aldiano Bikin Jurnal Online Selama Terapi di Koh Samui, Bertemu Sesama Penyintas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah perjuangan melawan kanker ginjal, penyanyi, Vidi Aldiano membagikan pengalamannya menjalani terapi di TanyaSamui yang berlokasi di Koh Samui, Thailand. TanyaSamui merupakan tempat retreat untuk menjalani perawatan holistik dengan suasana tenang dan damai yang saat ini jadi alternatif pengobatan yang dipilih sang penyanyi.

Diketahui, suami aktris Sheila Dara itu menjalani terapi selama dua pekan. Dia pun menceritakan pengalaman tersebut di jurnal online ketiganya. "Mendarat di Koh Samui, memulai retreat hari pertama di TanyaSamui. Akan menjadi 2 minggu panjang disini, namun ga sabar untuk melihat journey yang diberi Tuhan untuk badan gue di sini. Wish me luck," tulis Vidi Aldiano dikutip dari unggahan Instagramnya empat hari lalu.

Pantang menyerah, Vidi Aldiano tak ketinggalan menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Thailand untuk mengobati penyakitnya. "Gue hari ini ada di Koh Samui untuk memulai treatment, lebih ke retreat di tempat namanya Koh Samui, banyak banget teman-teman dari beberapa bulan lalu nge-tag-in gue tempat ini, akhirnya gue mendapat kesempatan untuk ke sini menjalani sebuah retreat mencoba mengobati apa yang ada di dalam badan ini," kata Vidi.

Bertemu Penyintas di TanyaSamui, Vidi Mendapat Banyak Dukungan

Awalnya, pelantun lagu Nuansa Bening itu merasa gugup karena tidak mengetahui seperti apa proses retreat penyembuhan di Negeri Gajah Putih tersebut. Namun akhirnya, dia merasakan hal menyenangkan karena dikelilingi oleh suasana positif selama berada di Koh Samui.

Selama terapi itu, Vidi bertemu dengan penyintas di sana, yang ternyata juga kebanyakan berasal dari Indonesia. Sambil bercerita dengan antusias, Vidi pun mengaku mendapat banyak dukungan, "Gue dapat keluarga baru yang sangat suportif. Dengar-dengar cerita yang inspiratif dari mereka, banyak dapat support dan doa-doa juga dari orang asing itu menurut gue lumayan wow. Jadi, aku senang berada di sini sekarang."

Bikin Online Jurnal, Jadi Cara Vidi Aldiano Optimis Lawan Kanker

Vidi Aldiano menceritakan pengalaman terapi penyembuhan kanker ginjalnya dalam konten "Online Jurnal" yang diunggah secara berkala di Instagram. Artis Tanah Air yang kini memiliki nama panggung VIDI itu mengungkap perjalanannya di tengah perjuangan melawan kanker. Meski dengan sederet kesibukan, ia tetap optimis untuk sembuh dan tetap membagikan pengalamannya ke para penggemar.

"Pagi ini gue langsung menuju RSCM untuk Spa Day pertama di tahun 2024. So, I can not wait untuk journey perjalanan kesehatan gue di tahun ini. Semoga bisa lebih sehat lagi dan semua ikhtiar ini bisa berdampak positif buat kesehatan gue," kata Vidi pada 23 Januari 2024.

Pada jurnal keduanya sebelum berangkat ke Thailand, Vidi mengungkap perjuangannya saat mengalami efek samping kemoterapi. "Side effects chemo, shooting PODHUB, latihan koreo dan fitting baju untuk manggung besok. It was such an okay day," tulis Vidi Aldiano.

