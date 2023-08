Sinopsis Dear Jo: Almost Is Never Enough, Film Tentang Ibu Pengganti

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dear Jo: Almost Is Never Enough dalah salah satu film terbaru Indonesia yang tayang pada Agustus 2023. Film yang telah melakukan pemutaran perdananya pada 10 Agustus 2023 di seluruh bioskop Indonesia ini, mengusung genre drama romantis tentang pasangan suami istri muda.

Ini merupakan film hasil adaptasi dari novel populer karya Sefryana Khairil yang berjudul Almost Is Never Enough. Setelah alih wahana menjadi film layar lebar, pihak produksi dan penulis akhirnya sepakat untuk membuat judul film sedikit berbeda dengan novelnya. Dear Jo: Almost Is Never Enough disutradarai oleh Monty Tiwa yang merupakan sosok sukses di balik film Gita Cinta dari SMA (2023) dan Keramat 2: Caruban Larang (2022).

Lantas, bagaimana alur cerita dari film adaptasi novel milik Sefryana Khairil ini? Simak rangkuman informasi mengenai sinopsis Dear Jo: Almost Is Never Enough berikut ini.



Sinopsis Dear Jo: Almost Is Never Enough

Dear Jo: Almost Is Never Enough mengangkat kisah yang sedikit berbeda dari film romantis Indonesia kebanyakan. Film ini tentang surrogate mother atau seorang perempuan yang setuju untuk hamil dan melahirkan anak bagi orang lain. Hal tersebut tentu dilakukan karena suatu alasan, umumnya adalah karena masalah kesehatan.

Melansir IMDb, Dear Jo: Almost Is Never Enough bercerita tentang pasangan suami istri muda bernama Joshua dan Maura. Mereka menikah dan bekerja di Baku, Azerbaijan. Keduanya memiliki kehidupan yang cukup sukses dengan eadaan finansial yang stabil. Tetapi, seiring berjalannya waktu, Joshua dan Maura justru merasa kesepian karena tidak memiliki anak. Hal ini terjadi karena Maura yang tidak bisa hamil karena alasan tertentu.

Di sisi lain, Maura memiliki teman bernama Ella. Dia adalah seorang single parent asal Indonesia yang juga tinggal di Baku, Azerbaijan. Ella mengetahui keinginan sahabatnya untuk memiliki anak. Mereka pun berdiskusi dan sepakat bahwa Ella akan menjadi surrogate mother atau ibu pengganti bagi anak Maura dan Joshua.

Di tengah-tengah kehamilan Ella, musibah besar menghampiri kehidupan mereka bertiga. Suatu hari, Maura meninggal dalam sebuah kecelakaan. Kepergian Maura ini meninggalkan Ella dan Joshua dalam keadaan terpukul dan hidup yang berantakan.

Merasa hampa, Joshua meminta Ella untuk tinggal dengannya sebagai bentuk tanggung jawab kepada anak yang sedang dikandung Ella. Ella pun harus menghadapi berbagai tantangan tak terduga saat tengah hamil anak sahabatnya itu.

Tentang Film Dear Jo: Almost Is Never Enough

- Judul: Dear Jo: Almost Is Never Enough

- Judul lain: Dear Jo

- Tipe: Film

- Genre: Drama, Romantis

- Tanggal rilis: 10 Agustus 2023

- Durasi: 1 jam 44 menit

- Sutradara: Monty Tiwa, Lakonde

- Penulis skenario: Monty Tiwa, Nataya Bhagya, Sefryana Khairil

- Adaptasi: Novel ‘Almost Is Never Enough’ karya Sefryana Khairil

- Lokasi film: Baku, Azerbaijan

- Bahasa: Indonesia, Inggris, Azerbaijan

- Asal negara: Indonesia

- Rating usia: Remaja di atas usia 13 tahun

- Perusahaan produksi: MVP Pictures



Daftar Pemain Dear Jo: Almost Is Never Enough

Film Dear Jo: Almost Is Never Enough dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris ternama Tanah Air. Adapun daftar pemainnya adalah sebagai berikut:

- Jourdy Pranata sebagai Joshua (Jo)

- Salshabilla Adriani sebagai Maura

- Anggika Bolsterli sebagai Ella

- Roy Sungkono sebagai Ben

- Widyawati sebagai Daria

- Azkya Mahira sebagai Zoey

- Mathias Muchus sebagai Hadi

- Elmayana Sabrenia

