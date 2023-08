3 Serba-serbi My Lovely Boxer Drama Korea Terbaru KBS2

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - My Lovely Boxer drama Korea terbaru di saluran televisi KBS2. Dikutip dari Asian Wiki, drama ini sudah rilis pada 21 Agustus 2023, tayang setiap Senin dan Selasa.

Drama My Lovely Boxer, bercerita tentang petinju berbakat bernama Lee Kwon Sook yang diperankan oleh Kim So Hye. Ada pula agen olahraga berkepribadian dingin bernama Kim Tae Young diperankan oleh Lee Sang Yeob.

Tentang My Lovely Boxer

1. Pencarian Bekas Atlet Tinju yang Sudah Menjadi Guru

Tae Young membuat rencana untuk menggunakan Lee Kwon Sook, atlet tinju yang menghilang secara misterius dari dunia olahraga sejak tiga tahun lalu. Ia akhirnya berhasil melacak bekas atlet tersebut yang kini sebagai guru taman kanak-kanak.

Dalam episode terbarunya Tae Young melakukan segala cara untuk meyakinkan Kwon Sook agar kembali ke ring tinju. Di tengah proses pendekatannya, ia merasa lega saat mengetahui, Kwon Sook masih melakukan olahraga lari setiap pagi, meskipun saat ini Kwon Sook masih menunjukkan rasa tidak suka kepada Tae Young.

2. Diangkat dari Novel

My Lovely Boxer drama olahraga yang diangkat dari novel My Lovely Boxer Lee Kwon Sook. Drama ini ditulis oleh Choo Jong Nam, pemenang kedua dalam kompetisi Kyobo Bookstore Story Contest. Dalam drama juga menampilkan salah satu anggota grup Winner yakni Kim Jin Woo.

Dikutip dari Soompi, Kim Jin Woo berperan sebagai Han Jae Min yang memikat semua orang dengan ucapannya yang manis. Jin Woo diceritakan, ibunya mengelola sekolah taman kanak-kanak, Han Jae Min menjadi wakil kepala sekolah.

3. Kesan Pemeran

Dalam konferensi, Jin Woo berbagi mengenai alasannya mengambil peran tersebut. Ia mengatakan cerita dari drama "Setiap karakter menjadi dewasa meninggalkan kesan yang mendalam. Seiring berjalannya cerita, tokoh Han Jae Min juga akan berubah secara bertahap dan tumbuh," katanya. "Saya hanya berharap bisa menunjukkan sisi lain dari diri melalui Jae Min."

