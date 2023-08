4 Serba-serbi Mask Girl, Drama Korea Terbaru Tayang di Netfilx

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Mask Girl tentang pekerja kantoran bernama Kim Mo Mi yang memilih menjadi bintang Internet bertopeng saat malam. Kebiasaannya itu disusul berbagai peristiwa tragis yang merenggut ketenangan kehidupannya.

Mask Girl tayang di Netfilx sejak 18 Agustus 2023. Kim Mo Mi terpaksa menjalani tiga kehidupan dengan nama berlainan. Mask Girl ditulis dan dan disutradarai oleh Kim Young Hoon. Drama Korea yang dibintangi Go Hyun Jung ini diadopsi dari komik web karya Mae Mi yang dipublikasikan pada 2015-2018.

Mask Girl juga menampilkan perjalanan hidup Kim Mo Mi, keseharian dia sebagai pekerja kantoran hingga menjadi gadis bertopeng populer di Internet dan tahanan Nomor 1047.

Tentang Mask Girl

1. Pemeran Mask Girl

Mask Girl dibintangi oleh deretan aktor dan aktris, Ko Hyun Jung dan Nana (After School) yang memerankan Kim Mo Mi, Ahn Jae Hong sebagai Joo Oh Nam, dan Yeom Hye Ran menjadi ibu Joo Oh Nam. Ada juga Kim Ga Hee sebagai Yoo Sang Soon, Park Jeong Hwa memerankan Lee Ah Reum, Choi Daniel, Lee Jun Young menjadi Choi Bu Yeong, dan Anzu Lawson sebagai Cellie.

2. Jadwal tayang

Mask Girl atau Maseukeu Geol akan dipublikasikan dalam tujuh episode. Dengan bergenre thriller dan komedi, drama ini menghadirkan karakter yang berlapis-lapis dengan plot yang berliku.

3. Asal-usul topeng dalam cerita

Insiden tak terduga menambah identitas ketiga untuk diri Kim Mo Mi. Kisahnya dimulai menyoroti saat masih kecil, Kim Mo Mi bermimpi menjadi idola banyak orang. Tapi, impian dia kandas. Selepas bekerja, Kim Mo Mi akan memakai topeng dan melakukan siaran langsung.

4. Terseret kasus tak terduga

Kim Mo Mi terseret kasus tak terduga. Ia harus menjalani kehidupan dengan tiga identitas yang berbeda. Mask Girl juga menceritakan Joo Oh Nam, rekan kerja Kim Mo Mi yang berjuang untuk mendapat pengakuan. Sama seperti Kim Mo Mi, Joo Oh Nam digambarkan sebagai sosok yang kurang percaya diri. Ia punya kebiasaan menonton siaran Internet. Joo Oh Nam menjadi penggemar Mask Girl.

