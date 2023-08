Profil Personel Band Rock Legendaris Mr. BIG yang Bersiap Bubar Jalan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konser Mr. BIG di Jakarta akhir pekan lalu menjadi semacam pamitan, karena grup musik rock ini akan bubar.

Pertunjukan Mr, BIG di The 90's Festival 2023 itu merupakan pertunjukan terakhir mereka. Mr. BIG, yang berasal dari Amerika Serikat, telah menjadi simbol musik rock pada era 1980-an dan 1990-an dengan gaya musik unik yang memadukan elemen hard rock, glam metal, dan pop rock.

Mr. BIG, sebuah band rock legendaris asal Amerika Serikat, telah berhasil mencuri perhatian dengan gaya musiknya yang unik dan para personel yang penuh bakat.

Terbentuk pada 1988, Mr. BIG telah melalui perjalanan panjang penuh warna, memukau pendengar dengan harmoni vokal yang kuat, solo gitar yang menghanyutkan, dan ketukan drum yang energetik. Berikut ini adalah profil 5 personelnya.

Eric Martin – Vokalis

Eric Martin, vokalis karismatik Mr. BIG, lahir pada 10 Oktober 1960. Sebelum bergabung dengan band ini, Martin telah merilis beberapa album solo yang meraih sukses di awal 1980-an.

Baca Juga: Ed Sheeran Kerja Shift di Lego Store sebelum Bernyanyi di Hadapan Fans

Ia memiliki suara yang kuat dan khas, mampu membawakan berbagai jenis lagu dengan emosi yang mendalam. Menurut All Music, Martin memiliki kemampuan vokal yang unik dan dapat mengkomunikasikan perasaannya kepada pendengar.

Paul Gilbert – Gitaris

Paul Gilbert, gitaris yang lahir pada 6 November 1966, merupakan salah satu pendiri Mr. BIG. Dikutip dari Metal Storm, sebelumnya, ia terlibat dalam band Racer X.

Gilbert dikenal dengan keahlian bermain gitar yang luar biasa dan teknik "shredding" yang mengesankan. Dia memadukan berbagai genre musik dalam gaya bermainnya, menghasilkan lagu-lagu dengan solo gitar yang sangat menonjol.

Billy Sheehan – Bassis

Billy Sheehan, bassis ulung kelahiran 19 Maret 1953, adalah sosok yang meletakkan dasar kokohnya musik Mr. BIG. Sebelumnya, Sheehan telah terlibat dalam berbagai proyek musik, termasuk band Talas. Ia dianggap sebagai salah satu bassis terbaik di dunia, dengan kemampuan teknis dan inovatif dalam memainkan alat musiknya.

Pat Torpey – Drummer

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pat Torpey, drummer yang dilahirkan pada 13 Desember 1953, adalah pemain drum utama Mr. BIG. Dia juga turut menyumbangkan vokal latar dalam beberapa lagu. Torpey telah membentuk dasar ritme band dengan gaya bermainnya yang solid dan energetik. Meski sudah tiada pada 2018, pengaruh musikalnya terus dikenang.

Richie Kotzen – Gitaris (Pengganti)

Richie Kotzen adalah gitaris yang menggantikan Paul Gilbert di Mr. BIG setelah periode vakum band. Dia terlibat dalam dua album studio, Get Over It (1999) dan Actual Size (2001), sebelum kembalinya Gilbert. Kotzen juga dikenal sebagai musisi solo yang produktif dan multi-talenta.

Pengaruh Musik Lainnya

Sebelum membentuk Mr. BIG, beberapa anggota band telah berkontribusi dalam proyek-proyek musik lainnya. Billy Sheehan, misalnya, merupakan mantan anggota David Lee Roth Band dan juga turut bekerja dengan Steve Vai. Paul Gilbert, sebelum Racer X, juga terlibat dalam berbagai proyek musik.

Dari perpaduan suara Eric Martin hingga virtuosity gitar Paul Gilbert, serta kedalaman musikalitas Billy Sheehan, mereka bersama-sama menciptakan lagu-lagu yang menginspirasi dan menghibur para penggemar musik rock di seluruh dunia.

Penggabungan talenta dan kepribadian unik masing-masing personel adalah apa yang membuat Mr. BIG memiliki ciri khas yang tak tergantikan. Dengan perjalanan panjang dan pengaruh mereka, Mr. BIG tetap menjadi salah satu band rock yang dihormati dalam industri musik.

Pilihan Editor: Mr. BIG Bubar Usai The 90's Festival Jakarta, Ini Profil Band Rock Asal California