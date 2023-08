Mr. BIG Bubar Usai The 90's Festival Jakarta, Ini Profil Band Rock 1990-an Asal California

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik Mr. BIG, sebuah ikon dalam dunia musik rock, menyapa penggemar musik Tanah Air dalam acara The 90's Festival 2023 yang diadakan pada Sabtu, 12 Agustus 2023 dan Ahad, 13 Agustus 2023. Penampilan mereka kali itu di panggung bukan hanya sekadar konser, tapi juga menjadi momen perpisahan mereka.

Dikabarkan, konser Mr. BIG di Jakarta kemarin merupakan pertunjukan terakhir mereka. Mr. Big, yang berasal dari Amerika Serikat, telah menjadi simbol musik rock pada era 1980-an dan 1990-an dengan gaya musik unik yang memadukan elemen hard rock, glam metal, dan pop rock.

Sejarah Mr. BIG

Berkisah dari Los Angeles, California, Mr. BIGterbentuk pada 1988 dan melibatkan sejumlah anggota berpengalaman yang telah mencuri perhatian sebelumnya, seperti dikutip dari All Music.

Awalnya band ini terdiri dari vokalis Eric Martin, gitaris Paul Gilbert, bassis Billy Sheehan, dan drummer Pat Torpey. Dengan personel yang luar biasa ini, Mr. Big segera menarik perhatian dunia musik dengan kepiawaian masing-masing anggota.

Album debut mereka yang berjudul "Mr. Big" dirilis pada tahun 1989, memperoleh kepopuleran terutama di Jepang. Hits seperti "Addicted to that Rush" dan "Wind Me Up" membantu mengukuhkan nama mereka di ranah musik internasional.

Namun, puncak keberhasilan Mr. Big datang pada tahun 1991 dengan rilis album "Lean Into It". Album ini menghadirkan hit internasional yang paling dikenal, yaitu "To Be with You". Lagu ini bukan hanya berhasil menduduki peringkat teratas di berbagai tangga lagu dunia, tetapi juga memperkenalkan band ini ke khalayak yang lebih luas.

Meskipun keberhasilan komersial mereka di Amerika Serikat tidak sebanding dengan popularitas mereka di Jepang, Mr. Big tetap menjadi ikon yang dihormati di dunia musik rock.

Sempat Bubar

Perjalanan karier Mr. Big tidak selalu mulus, dengan pergantian anggota dan dinamika internal. Setelah memutuskan bubar pada tahun 2002, mereka kembali bersatu pada tahun 2009 dan kembali merilis beberapa album studio baru.

Walaupun lineup mereka mengalami perubahan, Mr. Big tetap mempertahankan identitas musik mereka yang unik dan mengakar di hati penggemar.

Selain kiprah mereka di panggung musik, Mr. BIG juga memberi dampak pada sejarah musik Indonesia dengan kehadiran mereka di The 90's Festival 2023. Meskipun saat ini memasuki fase perpisahan, jejak karya mereka dalam dunia musik rock masih tetap menginspirasi generasi musisi saat ini dan yang akan datang.

Berkat kepiawaian teknis masing-masing anggota dalam bermusik, terutama bassis andal Billy Sheehan yang sering dijuluki sebagai salah satu bassis terbaik di dunia, Mr. BIG telah menciptakan lagu-lagu yang mencakup beragam gaya musik.

Harmoni vokal yang kuat dan permainan instrumen yang menonjol menjadikan lagu-lagu mereka tak terlupakan bagi para penggemar.

Dengan popularitas yang mereka raih pada era 1980-an dan 1990-an, Mr. BIG tetap menjadi band rock yang dihormati dengan penggemar yang setia di seluruh dunia.

Acara The 90's Festival 2023 menjadi kesempatan terakhir bagi penggemar Indonesia untuk menyaksikan penampilan mereka, sekaligus mengenang jejak panjang yang mereka tinggalkan dalam sejarah musik rock.

PUTRI SAFIRA PITALOKA I TIM TEMPO.CO

