The 90s Festival 2023 Jakarta Jadi Panggung Terakhir Mr. Big di Dunia Musik?

TEMPO.CO, Jakarta - Mr. Big, grup band asal Amerika Serikat akan menghibur penggemar musik tanah air. Mereka akan tampil di The 90's Festival 2023 yang akan berlangsung pada pertengahan Agustus nanti. Di acara itu, tampil juga sejumlah band dan musisi tahun 90-an ada The Cardigans, Padi Reborn, Cokelat, Ahmad Band, Krakatau, Base Jam, Boomerang Reload, TIPE-X, hingga Rida Sita Dewi.

Dilansir dari consequence.net, penampilan Mr. Big di Indonesia merupakan penampilan penutup mereka dalam rangkaian kunjungannya ke Asia. Panggung The 90's Festival 2023 disebut-sebut sebagai ajang perpisahan band asal California itu dari dunia panggung musik. Kematian Pat Torpey pada 2018 lalu setelah menderita parkinson disebut-sebut sebagai penyebab Mr. Big memutuskan berhenti manggung.

Band Mr. Big adalah sebuah grup musik rock yang terkenal pada tahun 1980-an dan 1990-an. Personel awal band ini terdiri dari vokalis Eric Martin, gitaris Paul Gilbert, bassis Billy Sheehan, dan mendiang Pat Torpey sebagai drummer. Mereka dikenal dengan gaya musik hard rock, glam metal yang kental, dan nuansa pop rock. Dalam turnya kali ini, Mr. Big membawa Nick D'Virgilio mantan drummer Big Big Train dan Genesis untuk mengisi posisi mendiang Pat Torpey.

Mr. Big dibentuk di Los Angeles, California, pada tahun 1988. Anggota Band ini terdiri dari musisi berpengalaman yang memperoleh ketenaran sebelumnya. Mereka meraih kesuksesan komersial dengan merilis album debut self-titled pada tahun 1989. Album ini mencapai popularitas di Jepang dan mencetak hits seperti "Addicted to that Rush" dan "Wind Me Up".

Puncak kesuksesan mereka datang pada tahun 1991 dengan album "Lean Into It", yang berisi hit internasional mereka yang paling terkenal, "To Be with You". Lagu ini menduduki peringkat teratas di banyak tangga lagu dunia dan melambungkan nama Mr. Big secara global.

Selama beberapa tahun berikutnya, Mr. Big melanjutkan karier mereka dengan merilis beberapa album studio lainnya, termasuk "Bump Ahead" (1993) dan "Hey Man" (1996). Mereka juga melakukan tur dunia dan tampil di berbagai festival musik.

Meskipun sempat bubar pada tahun 2002, Mr. Big melakukan reuni pada tahun 2009 dan terus melanjutkan kiprah musik mereka. Mereka merilis album studio baru, seperti "What If..." (2010) dan "Defying Gravity" (2017), serta terus mengadakan tur konser.

Mr. Big dikenal karena kemampuan teknis masing-masing anggotanya dalam bermusik, dengan Billy Sheehan dianggap sebagai salah satu bassis terbaik di dunia. Mereka menciptakan lagu-lagu yang mencakup beragam gaya musik, dengan harmoni vokal yang kuat dan permainan instrumen yang menonjol.

Dengan popularitas mereka pada era 1980-an dan 1990-an, Mr. Big tetap menjadi salah satu band rock yang dihormati dengan penggemar yang setia di seluruh dunia.

Dilansir allmusic.com, berikut adalah beberapa fakta menarik tentang band Mr. Big:

1. Proyek Awal: Sebelum membentuk Mr. Big, Billy Sheehan dan Paul Gilbert pernah bermain bersama dalam band yang disebut Racer X. Mereka merilis beberapa album bersama sebelum bergabung dengan Eric Martin dan Pat Torpey untuk membentuk Mr. Big.

2. Kesuksesan di Jepang: Meskipun Mr. Big meraih popularitas di seluruh dunia, mereka khususnya sangat populer di Jepang. Lagu-lagu mereka, terutama "To Be with You", menduduki peringkat teratas di tangga lagu Jepang, dan mereka sering melakukan tur konser yang sukses di negara itu.

3. "To Be with You": Lagu ini merupakan salah satu hit terbesar Mr. Big dan menjadi lagu yang paling identik dengan mereka. "To Be with You" mencapai peringkat teratas di banyak negara di seluruh dunia pada tahun 1992 dan mendapatkan sertifikasi platinum di beberapa negara.

4. Kolaborasi dengan Richie Kotzen: Setelah kepergian Paul Gilbert dari Mr. Big pada tahun 1997, gitaris Richie Kotzen menggantikannya. Richie Kotzen berkontribusi pada dua album Mr. Big, yaitu "Get Over It" (1999) dan "Actual Size" (2001), sebelum Paul Gilbert kembali ke band.

5. Aktivitas Solo Anggota: Selain karier bersama Mr. Big, anggota band ini juga memiliki proyek solo yang sukses. Eric Martin merilis beberapa album solo, sedangkan Paul Gilbert, Billy Sheehan, dan Pat Torpey juga terlibat dalam proyek musik individu dan kolaboratif.

6. Pengaruh Musikal: Mr. Big dipengaruhi oleh berbagai genre musik, termasuk hard rock, blues, funk, dan pop. Gaya mereka yang unik dan kemampuan teknis masing-masing anggota telah menginspirasi banyak musisi dan penggemar musik di seluruh dunia.

7. Pencapaian Billboard: Album "Lean Into It" menduduki peringkat #15 di tangga album Billboard 200, sementara singel "To Be with You" mencapai peringkat #1 di tangga lagu Billboard Hot 100 pada tahun 1992. Mr. Big tetap menjadi salah satu band rock yang dihormati dalam industri musik, dan mereka terkenal karena kemampuan bermusik yang luar biasa serta kesuksesan mereka di era 1980-an dan 1990-an.

