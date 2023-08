Tampil di The 90's Festival Mr. Big Berhasil Ajak Fans Nostalgia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Adi Prasetiyo merasa sangat puas dengan penampilan Mr. Big pada hari pertama The 90's Festival. Ia dan teman-temannya terlihat ikut bernyanyi, pada lagu-lagu yang dibawahan Mr. Big. Fans ini pun terlihat fokus memperhatikan penampilan Eric Martin dan timnya di atas panggung. "Saya puas banget. Kirain mereka hanya sedikit bawakan lagu. Tapi ternyata banyak lagunya," kata Adi kepada Tempo pada 12 Agustus 2023.

Adi mengatakan ketika hendak datang ke mari, ia sangat ingin melihat Mr. Big. Pria asal Makassar ini sengaja memperlambat waktu pulangnya untuk menikmati musik Mr. Big dulu.

Adi mengaku ia tumbuh dengan lagu-lagu Mr. Big. "Iya, saya penggemar berat. Sesuai umur lah ya," kata Adi yang berusia 40 tahun.

Ia ingat kala duduk di bangku SMA, ia serius mempelajari nada-nada yang dimainkan gitaris Mr. Big, Paul Gilbert. Ia bahkan sering main ke Blok M, untuk mencari CD bajakan untuk mencari pembelajaran gitar Paul. "Dulu kan hitsnya bajakan ya," kata Adi yang mengaku sebagai gitaris gagal.

Lagu-lagu Mr. Big pun, kata Adi, selalu berhasil membuat para musisi muda kala itu menang di berbagai festival musik. "Biasanya kalau bawakan lagu Mr. Big di festival musik pasti bisa menang. Karena tingkat kesulitan gitarnya sangat sulit zaman itu," kata Adi yang sangat menyukai lagu Mr. Big berupa Promise Her the Moon hingga Just Take My Heart.

Penggemar Mr. Big lain, Kemal Reza setuju dengan Adi. Pria 37 tahun ini menilai lagu Mr. Big memang luar biasa bagus. Seperti Adi, ia pun kerap ikut bernyanyi bersama di tengah konser Mr. Big. Dari pantauan Tempo, ia pun ikut mengomentari permainan gitar band asal Amerika Serikat itu.

Walau begitu, melihat penampilan Mr. Big di The 90's Festival, Kemal cukup merasa sedih. "Sedih sih momen tadi, karena mau farewell," kata Kemal yang sudah menghadiri 5 konser Mr. Big sebelumnya.

Aksi grup band rock asal Amerika, Mr. Big saat tampil di panggung 90's Festival 2023, Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 12 Agustus 2023. Aksi Mr. Big di 90's Festival ini merupakan bagian dari tur perpisahan mereka yang bertajuk "The Big Finish Tour". Setelah ini, Mr. Big memutuskan bubar. TEMPO/ Febri Angga Palguna

Sebelumnya Diketahui Mr. Big mengisi The 90's Festival dalam rangkaian tur dunia bertajuk The Big Finish. Rangkaian itu menjadi konser terakhir Mr. Big sebelum memutuskan untuk bubar. Mr Big dalam aksi panggung itu membawa Nick D'Virgilio, mantan drummer Big Big Train dan Genesis untuk mengganti posisi mendiang Pat Torpey.

Mr. Big berhasil mengguncang penonton The 90's Festival. Band yang beranggotakan 4 pria itu, merupakan penampil pamungkas pada hari pertama festival itu. Walau mulai pukul 22.00, ribuan penonton masih tetap memadati festival The 90's Festival Stage hingga konser berakhir pada 00.00. Ada yang berdiri, ada pula yang akhirnya memilih duduk sambil mata mereka tertuju pada si artis.

Mr. Big membuka pertunjukan mereka dengan lagu Addicted to That Rush. Dengan penuh Energi, Eric Martin dan tim pun membawakan lagu andalan mereka seperti To Be With You, Wild World hingga Just Take My Heart. Lagu populer mereka tentu saja membuat para penggemar ikut berdendang. Di tengah acara pun, gitaris dan basis Mr. Big unjuk kebolehan solo mereka.

Menurut Adi dan Kemal, pada awal penampilan Mr. Big, sound system mereka terdengar tidak terlalu bagus. "Bahkan sangat vokalis, Eric, terlihat harus extra tenaga untuk bernyanyi, karena suara vokalis harus bersaing dengan gitaris dan bass," kata Kemal.

Penggemar Mr. Big, Adi Prasetiyo (baju hitam) dan Kemal Reza (baju putih) pada The 90's Festival, Gambir Expo, Jakarta pada 13 Agustus 2023/Tempo-Mitra Tarigan

Beruntung semakin malam, penampilan Mr. Big semakin bagus. Suara yang keluar dari sound system pun semakin stabil. "Nggak nyesel lah datang ke farewell mereka," kata Kemal bangga.

Kemal dan Adi berharap akan lebih banyak legenda lagu Pop Rock tahun 90an yang diundang dalam festival musik seperti ini. "Seperti U2 dan Radiohead," kata Adi.

Dalam penutupan penampilannya, basis Mr. Big Billy Sheehan, berterimakasih kepada fans mereka atas antusiasnya setiap kali Mr. Big hadir di Indonesia. Billy bercerita ia sering menerima email dari fans Jakarta.

Billy pun mengatakan selain Jakarta, mereka pernah tampil di beberapa daerah di Indonesia seperti Makassar, Bandung dan Surabaya. Dalam di semua bagian Indonesia itu, fans mereka menyambutnya dengan suka cita. "Tolong terima rasa terima kasih kami yang terdalam. Kalian selalu ada di hati kami," kata Billy yang mengatupkan tangannya seperti menghadirkan gerakan namaste. Ia pun membungkuk sambi mengucakan terima kasih dalam Bahasa Indonesia.

