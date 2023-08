Profil V BTS yang Akan Segera Debut Solo pada 8 September 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu anggota boy group BTS, V tengah bersiap untuk merilis album solo perdananya pada 8 September 2023 mendatang. Album bertajuk Layover tersebut diketahui akan memiliki total lima lagu dengan satu lagu bonus. Selain itu, pada debut solo V ini juga akan dirilis lima musik video berbeda untuk setiap lagunya. Adapun lagu utama dari album solo perdana V BTS itu berjudul ‘Slow Dancing’ yang akan diluncurkan bersamaan dengan perilisan albumnya.

V menjadi anggota BTS terakhir yang melakukan debut sebagai penyanyi solo. Oleh karena itu, pengumuman perilisan albumnya berhasil menarik banyak perhatian pencinta musik K-Pop, khususnya ARMY sebutan bagi fans BTS. Untuk mengenal lebih dekat tentang member BTS yang segera debut solo ini, berikut rangkuman informasi mengenai biodata V BTS.



Profil dan Biodata Singkat V BTS

Pria pemilik nama lengkap Kim Taehyung ini merupakan salah satu anggota dari boy group terkenal asal Korea, BTS. Memiliki nama panggung V, dia dikenal sebagai seorang penyanyi, penari, dan aktor dari industri hiburan Negeri Ginseng. Memulai debutnya pada Juni 2013, V telah memiliki sederet prestasi dan karya selama 10 tahun perjalanan kariernya.

Kehadiran V sebagai seorang idola sukses menarik perhatian banyak penggemar dengan pesona dan bakatnya yang luar biasa. Bahkan, dia pernah menduduki peringkat ke-5 di TC Candler sebagai 100 Wajah Paling Tampan tahun 2018. Adapun biodata singkat V BTS adalah sebagai berikut:

V BTS dan Yeontan anjing peliharaannya dalam foto album Layover. Instagam.com/@bts.bighitofficial

- Nama lengkap: Kim Tae Hyung

- Nama panggung: V

- Tanggal lahir: 30 Desember 1995

- Tempat lahir: Daegu, Korea Selatan

- Profesi: Penyanyi, Penari, Aktor

- Tahun debut: 2013

- Grup: BTS

- Posisi di grup: Lead dancer, Sub vokalis, visual

- Agensi: BigHit Entertainment

- Pendidikan: Global Cyber University

- Media sosial: @thv (Instagram)



Perjalanan Karier V BTS

V BTS adalah seorang idola asal Daegu, Korea Selatan yang lahir pada 30 Desember 1995 silam. Dia lahir dari keluarga petani dan sempat bercita-cita untuk menjadi pemain saksofon profesional. Bahkan untuk mengejar mimpinya, dia pernah mengikuti les saksofon ketika duduk di bangku sekolah menengah.

Suatu hari, saat BigHit Entertainment mengadakan audisi untuk mencari idola baru, pria bernama asli Kim Taehyung itu pun mencoba peruntungannya dan tak disangka berhasil lolos menjadi seorang trainee. Dia bergabung dengan BigHit Entertainment dan mendapat nama panggung V. Meski sudah menjadi trainee dan anggota BTS sejak 2011, tetapi V baru dikenalkan ke publik pada 2013 saat BTS debut.

Setelah menjadi seorang idola, V tidak hanya aktif sebagai penyanyi dan penari saja. Tetapi, dia juga aktif dalam proses kreatif pembuatan lagu, seperti menulis lirik dan membuat komposisi musik. Adapun lagu pertama yang ditulis oleh V berjudul ‘Hold Me Tight’ yang dirilis dalam album BTS yang bertajuk ‘The Most Beautiful Moment In Life, Pt. 1’.

Sebelum debut resmi sebagai penyanyi solo, V pernah mengeluarkan lagu ‘Stigma’ yang masuk dalam album BTS ‘Wings’. Dia juga menjajal bidang lain, seperti menjadi MC program musik, mengisi variety show, hingga bermain drama.



Karya Diskografi

Selama 10 tahun perjalanan kariernya di industri hiburan Korea Selatan, V BTS telah memiliki sejumlah karya musik bagi proyek solonya. Mulai dari beberapa soundtrack drama, digital single, maupun lead artist dalam album BTS. Berikut daftar karya diskografi V BTS:

- Pengisi official soundtrack drama:

- Sweet Night (2020) – OST Itaewon Class

- It’s Definitely You (2016) – OST Hwarang: The Poet Warrior Youth, featuring Jin BTS

Digital Single:

- Snow Flower (2020) – feat. Peakboy

- Winter Bear (2019)

- Scenery (2019)

- 4 O’Clock (2017) – feat. RM BTS

- 95 Graduation (2014) – feat Jimin BTS

Lead artist:

- Inner Child (2020) – Album BTS Map of the Soul: 7

- Intro: Singularity 92018) – album BTS Love Yourself: Tear

- Stigma (2016) – album BTS Wings

Penghargaan dan Prestasi V BTS

Sebagai seorang idola dan aktor, V telah berhasil mendapatkan berbagai prestasi untuk proyek solonya, selain bersama para anggota BTS. Berikut daftar penghargaan dan prestasi yang pernah diraih V:

- APAN Star Awards 2020: Best Ost untuk ‘Sweet Night’

- Soompi Awards 2019: Best Choreography untuk ‘Singularity’

- Soompi Awards 2018: Best Idol Actor

- Hwagwan, Order of Culture Merit, 5th class (2018) dari Presiden Korea Selatan karena kontribusinya dalam menyebarkan budaya Korea.

- Most Beautiful Men in the World 2018 versi Dama

- Most Charismatic Men of Asia 2018 versi Star Momenter

- Most Handsome Men In the World 2018 versi Famous Star 101

- 100 Most handsome Face 2017 versi TC Candler

