Sederet Hal Menarik Heart of Stone yang Suguhkan Beragam Kejutan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Heart of Stone tayang sejak Jumat, 11 Agustus 2023. Film Netflix terbaru ini bercerita tentang Rachel Stone (Gal Gadot) yang bekerja untuk The Charter, organisasi penjaga perdamaian tersembunyi yang menggunakan teknologi mutakhir untuk mengatasi berbagai ancaman global. Saat misinya dihalangi oleh peretas misterius bernama Keya Dhawan (Alia Bhatt), Rachel harus berjuang melindungi The Charter dan berhadapan dengan ancaman terbesar dalam hidupnya.



Hal Menarik dari Film Heart of Stone

Berikut alasan film Heart of Stone layak ditonton:



1. Penuh aksi laga

Heart of Stone akan membuat penonton menahan napas berkat adegan-adegan laga yang beruntun dan seru. Pameran aksi yang lengkap, dari pertarungan sengit yang memperlihatkan kelihaian bela diri, pengejaran mobil, hingga ledakan tak terduga, semakin mengagumkan dengan lokasi-lokasi seperti pegunungan bersalju maupun kapal selam di permukaan samudra.



2. Film Hollywood pertama Alia Bhatt

Alia Bhatt dalam film Heart of Stone. Dok. Netflix

Aktris India Alia Bhatt resmi memulai debutnya di Hollywood dengan film Heart of Stone. Ia dikenal sebagai salah satu aktris populer Bollywood dan telah meraih sejumlah penghargaan. Di film ini ia memerankan Keya Dhawan, seorang peretas ulung yang digambarkan mengincar The Heart, mesin utama The Charter. Heart of Stone juga dibintangi oleh Gal Gadot sebagai Rachel Stone si mata-mata lihai dan Jamie Dornan sang ketua tim MI6. Kombinasi ‘mematikan’ ketiganya membuat penonton dapat menantikan berbagai aksi laga yang seru dan mendebarkan di sepanjang film ini.



3. Jalan cerita penuh kelokan

Jamie Dornan dalam film Heart of Stone. Dok. Netflix

Layaknya mata-mata yang bekerja dalam sebuah organisasi rahasia, jalan cerita Heart of Stone juga menyimpan beragam kejutan. Rachel Stone yang diketahui bertugas di unit MI6 elit pimpinan agen Parker (Jamie Dornan) ternyata sesungguhnya bekerja untuk The Charter. Saat misi terbarunya menghadapi ancaman genting, Rachel juga harus berhadapan dengan berbagai hal yang mengejutkan dan membuat film ini seru untuk terus diikuti.



4. Elemen teknologi mutakhir

Seperti sekilas terlihat dalam video trailer, The Heart sebagai komponen paling penting dalam keberadaan The Charter menentukan keselamatan para agennya hingga kehidupan umat manusia di bumi. Begitu canggihnya The Heart hingga alat ini mampu memetakan strategi yang akurat kala seorang agen beraksi di bentangan langit maupun kedalaman samudra. Wajar bila kartu as The Charter ini menjadi incaran banyak orang dan sangat mengasyikkan untuk mengikuti upaya menjaga The Heart tetap berada di tangan yang benar.

