Mengenal Jamie Dornan yang akan Membintangi The Undertow

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor film Fifty Shades Jamie Dornan akan menjadi pemeran utama serial kriminal Netflix berjudul The Undertow. Laporan Variety, Kamis, 14 Maret 2024, dikutip Antara, The Undertow didasarkan serial televisi Nordisk Film Production, Twin yang dibuat oleh Kristoffer Metcalfe. Jamie Dornan akan membintangi serial ini menjadi saudara kembar bernama Adam dan Lee.

Profil Jamie Dornan

Jamie Dornan aktor dan model yang lahir di Belfast, Irlandia pada 1 Mei 1982. Dikutip dari IMDb sejak kecil Dornan memiliki minat yang tinggi di bidang olahraga. Ia bermain rugbi dengan karier yang gemilang bersama klub Belfast Harlequins. Namun, sejak ia mengenal dunia akting, Dornan meninggalkan dunia olahraga dan memutuskan untuk berkarier di industri hiburan

Dornan mulai mendapat tawaran sebagai model di beberapa jenama ternama, seperti Dolce & Gabbana dan Calvin Klein pada awal tahun 2000-an. Itu sebelum mendapat peran akting pertamanya. Setelah beberapa waktu ia menjadi model, akhirnya ia mendapat tawaran film pertamanya tahun 2006.

Dia mendapat peran sebagai Count Axel von Fersen dalam film Sofia Coppola berjudul Marie Antoinette yang beradu akting dengan Kirsten Dunst. Dornan mendapat tawaran peran sebagai pembunuh berantai bernama Paul Spector dalam serial yang cukup terkenal produksi BBC berjudul Two The Fall. Dia beradu akting dengan Gillian Anderson dan membuat produksi itu sukses sehingga dilanjutkan untuk seri kedua.

Perannya dikatakan banyak orang paling sukses sebagai Christian Grey dalam Fifty Shades of Grey yang dirilis pada 2015. Film tersebut sukses besar dipasaran. Dornan beradu akting dengan aktris Dakota Johnson yang membuat film tersebut dilanjutkan dengan sekuel berikutnya yang dirilis pada 2017 dan 2018.

Dikutip dari The Famous People, ia juga menampilkan beberapa penampilan dalam serial televisi. Adapun beberapa di antaranya, perannya sebagai Sheriff Graham Humbert dalam serial ABC Once Upon a Time, dilanjutkan penampilan sebagai pembunuh berantai Paul Spector dalam serial drama kriminal The Fall.

